モデルで女優の大政絢（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。白ジャケットにオールバックヘアの“モードスタイル”のアップショットを披露した。

大政は「ブルガリ『ディーヴァ ドリーム』を身に纏って撮影を！」と報告し、写真を披露。

続けて「Preciousのページでは家族のことを語らせて頂いています。とても思い入れのある撮影になりましたので是非ご覧ください」とつづり、雑誌「Precious」の撮影にて着用したと思われる、太股から大胆にスリットの入った白ドレスを身にまとった“オージャススタイル”のオフショットも披露。

また同日投稿されたストーリーズでは、夫でロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruと一緒に撮影する様子のが投稿された。

この投稿にファンからは「ayaさん凄く綺麗です」「めっちゃきれい」「絢さん良い笑顔」「とってもエレガントですね！」「本当に素敵な夫婦関係…」など、多くの反響が寄せられた。

大政とToruは、21年12月に結婚。SNSで仲睦まじい姿を投稿し、反響を呼んでいた。今年5月に第1子出産を報告している。