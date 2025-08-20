Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ロープやベルト、フープと組み合わせれば、まさに用途は無限大！

回転軸を持ったS字フック「オムニフック」は、一般的なフックとはひと味違うユーティリティ。使い方のコツをつかめば、本当に便利に使えるアイテムです。

今回、このユニークなアイテムをお借りできたので、早速試用してみました。

折りたたんで閉じることができるS字フック

Photo: 田中宏和

シンプルにS字フックとして使える「オムニフック」は、もちろんそれだけで十分に便利なもの。

耐荷重10kgの頑強なフックとして、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、日常使いにも活躍してくれます。

Photo: 田中宏和

しかし、リング形状へと変形する「オムニフック」は、ロック機構こそ持たないものの、吊り下げる荷物の自重を利用することで、カラビナのように使うこともできるのです。

Photo: 田中宏和

S字形状のままでは落ちてしまいそうな物も、ご覧のように閉じておくことで、バッグやベルトなどにしっかり吊り下げておけます。

ロープやベルトと組み合わせて実用性アップ

Photo: 田中宏和

ロープ（ベルト）の先端に輪っかを作りたいときは、上のようにセットすればOK。こちらのセット方法は、販売サイトに詳細な解説が載っています。

Photo: 田中宏和

長過ぎるロープ（ベルト）の長さ調整をしたいときなどは、ご覧のようにセットして使いましょう。

画像だけでは少し分かりづらいかもしれませんが、バッグなどでベルトの長さを調整する機構（Dカン）と同じように通すだけなので、コツさえ分かれば特に難しくはありません。

アウトドアの心得がないとなかなか難しいロープワークも、「オムニフック」があれば安心。バックパックにひとつ忍ばせておけば多用途で活躍してくれそうです。

S字からリングに変形！アウトドアでも日常でも頼れる2WAYフック｜オムニフック 2,380円 【数量限定 20％OFF】OmniHook 1点 商品をチェックする

軽量・高強度なアルミ合金製

Photo: 田中宏和

優れた耐久性も「オムニフック」の見逃せない特長です。

素材には航空宇宙産業や自動車産業でも採用されているアルミニウム合金A5052-H34を使用しており、軽量性と耐久性、耐食性もバッチリ。

安全を考慮して最大荷重を10kgに設定していますが、実際の引張荷重試験ではリング形状で120kg、S字形状で50kgという破壊荷重を記録。タフな用途にもガンガン使える仕様になっています。

国内製造の信頼感

Photo: 田中宏和

ブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色展開となっており、お好みや使用シーンに合わせて選択できるのもうれしい「オムニフック」は、製造方法にも妥協はありません。

金属加工の線材曲げを得意とする創業50年以上の国内老舗企業の協力により、曲げ加工から溶接、表面処理、組立梱包まで、すべて国内で一貫した高品質な製造を実現しています。

アウトドアから日常使いまで、あらゆるシーンで頼れるパートナーとして、日々の生活をより便利で快適なものにしてくれることでしょう。

従来のS字フックをアップグレードした新機軸ユーティリティ「オムニフック」は、現在先行予約販売を実施中です。

アウトドア好きはもちろん、出張や旅行でちょっとした荷物整理に役立てたい人も、ぜひチェックしておいてください。

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY