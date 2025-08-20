Photo: ARM

AIで解像度を爆増させるアップスケーリング。

これが広まったおかげで今のPCはそんなに高性能じゃなくてもゲームがそこそこできる環境です。

「スマホでもPC並みのリッチな映像でゲームできたらな〜」と夢見るゲーマーたちのためにARMがひと肌脱いで、同様のアップスケーリング技術をモバイルに実装する計画を発表しました！

何がすごいの？

ARMって何？という人のために少し解説すると、最新のスマホとパソコンの多くを駆動するプロセッサのマイクロアーキテクチャ（プロセッサーの設計を定義し、消費電力、性能、領域、パイプラインの長さ、キャッシュレベルなどを網羅して、アーキテクチャに実装が適合する方法を定義するもの）を開発し、他社にライセンスしている会社です（AppleもQualcommも自社製チップは、ARMのRISC命令セットがベース。そのほうが設計コストもかからないし、処理に要する電力もセーブできる）。いわば半導体設計の大御所。

そんなARMが先日開かれたSIGGRAPH 2025で発表したのは、次世代チップにニューラルテクノロジーを導入して独自のAIアップスケーリングを実現する計画です。処理性能を下げることなく、低解像度のフレームをAIの力で高解像度化できる！ しかも応用第一弾の「Neural Super Sampling（NSS）」はスマホみたいな小型端末用に開発されたものだ！ってことで注目を浴びているのです。

ARMが昨年発表した「Accuracy Super Resolution（ASR）」は“時間的”なアップスケーラーなるもので、複数のフレームから得たデータをもとに高解像度映像を再現する技術だったのですが、チップアーキテクチャ開発者曰く、ASRはスケールアップするのがちょっと難しかった…。でも今回発表された「Neural Super Sampling（NSS）」はモバイル用で、訓練済みのAIモデルの力で、540pのイメージ1枚からほぼほぼすべてのピクセルを拾って1080pまで解像度アップが可能。これで再現される映像は、輪郭ボケのないレンダリング映像にかなり近い、とARMは話しています。

実際にネイティブの1080pの映像（左）と、NSSで540pから1080pにアップスケールした映像（右。ピクセルの25％は実際のレンダリング、残りはAIで再現）を並べて見ると、本当に違わなくて、AIってすごいなって思います。

AMD、インテル、NVIDIAなどの半導体メーカーはどこも独自のスーパーサンプリング技術を推進中。最初期のNVIDIAのDLSS初期バージョンやディープラーニングスーパーサンプリングは、処理性能が上がっても映像がカクカクになってゲーム体験が台無しってこともありました。その点、最近の技術はDLSS 4もAMDの「FidelityFX Super Resolution 4（FSR）」もネイティブのレンダリング映像に近づいていて、一部ゲームでアップスケーリングを標準装備するまでになっています。

昔の一部アップスケーラーはハードウェア依存型でしたが、ハードウェアの仕様に合わせて設計されたスーパーサンプリングのほうが処理性能も映像再現性もいい結果が得られることはNVIDIA DLSSとかAMD FSRで実証済み。それもあって、ARM社バージョンで未来のスマホが劇的に変わるんじゃ…と期待が高まっているのです。

モバイルのゲーム環境がPC、ゲーム機に並ぶ日も近い？

全世界で見ても最近はモバイルでゲームする人のほうが、PCとゲーム機の両方合わせたより多くなってきています。そうした中でヒットする作品は『崩壊：スターレイル』も世界的な人気を誇る『PUBG MOBILE』もシステム要件は高くなくて、電力もそう食わないし、今どきのスマホでやる分にはなんの問題もないゲームばかりです。

問題は開発に巨額予算がかかったAAAゲームで、小型デバイスでプレイするには限界があること。たとえば『バイオハザード RE:4』をiPhone 16 Proでやってるの見ると、ディテールは飛んでるし、テクスチャーはドロドロで、輪郭はカクカクで、処理力が月並みなPCと比べても差は歴然です。それが改善されるなら最高ですよね！

また、Neural Super Samplingは省電にも期待できるってことなので、高負荷の3Dゲームでバッテリーが減りまくるのも過去の話になるかもしれません（『崩壊：スターレイル』みたいなゲームは最高解像度でレンダリングするとバッテリーはみるみる空になる）。

まあ、半導体メーカーとゲーム開発会社が導入を検討するまでは、ARM最新AIアップスケーラーも絵に描いた餅ですけどね。アップスケーラーは、高解像度化されたフレームの処理をハードウェアでやるのに時間がかかるのでゲームが遅くなるきらいがありますし、次世代GPUの構成に対するメーカー側のアプローチが原因で遅延がもっとひどくなることもあります。せっかくのニューラルハードウェアも箱がないとってことで、半導体メーカーがこれから作るチップをこれ対応にする必要もあるので、今回発表された新技術がわれわれの手元に届くまでには最低でも1年はかかりそうです。

開発者を味方につける作業も残っています。ARM側は人気のゲームエンジン『Unreal Engine 5』のプラグインをはじめとるする特典を提供すると言ってますが、ゲーム開発側としては、まずNSSで得られる性能アップがどの程度なのか実地テストで確かめる必要があります。

モバイルとPC＆ゲーム機では利用層が全然違いますし、何はともあれNSSがちゃんと機能することを確認して、充分な数のスマホ用チップに導入されること、スマホで遊べる高負荷のビッグタイトルにみんなが飢えてることを確かめて、それから互換性の確保に動く、という流れかと。

どのみち今のスマホは充分処理パワーがあって、ひと昔前のゲーム機を抜いちゃってるって話もありますしね。こないだ発表されたPS4対応版『原神』サービス終了のお知らせでも「デバイス性能やプラットフォームにおけるアプリケーションサイズの制限」が理由として挙げられていました（PS4版は終了になるけどiPhone版とAndroid版はまだ残ってるんですよね…）。こういう流れは止められないのかも。

Source: ARM