クリアルは大幅高で５連騰、老人ホーム対象ファンドへの投資申込が満額で受付終了

クリアル<2998.T>は大幅高で５連騰。同社は２０日、不動産ファンドオンラインマーケットの「ＣＲＥＡＬ（クリアル）」で１９日午後８時に募集した住宅型有料老人ホームを投資対象とするファンドへの投資申し込みに関し、満額申し込みとなったため受け付けを終了したと発表した。不動産特定共同事業法（不特法）第２条第４項第３号及び第４号による同社の第一号案件だった。投資家からの好反応が示されたとの受け止めが広がり、買いを誘発する形となったようだ。



投資対象は千葉県我孫子市の物件で、募集金額は６億３８００万円。想定利回りは６％で、想定運用期間は９月１６日から２０２８年９月１５日。同ファンドは不特法３号４号のもと、特別目的会社（ＳＰＣ）を活用し組成・運用する。金融機関からの借り入れをノンリコースローンとしレバレッジ効果を活用するとともに、倒産隔離による安全性の向上も図っているとしている。



出所：MINKABU PRESS