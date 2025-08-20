「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、ＮＣＳ＆Ａ<9709.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１９日の取引終了後、上限を１４０万株（自己株式を除く発行済み株数の８．６５％）、または２１億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は８月２０日から来年７月３１日までで、市場買い付けのほか、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得すると発表。うち５３万８００株を６億１６７８万円で、２０日朝のＴｏＳＴＮｅＴ－３で取得した。



同時に、自社株３００万株（消却前発行済み株数の１６．６７％）を消却すると発表した。なお、消却日は未定としている。



これらの発表を受けて、同社株には朝方から買いが集中して株価は急伸、１９９９年以来約２６年ぶりの高値水準に上昇しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS