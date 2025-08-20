大観峰・黒部平の紅葉

立山黒部貫光株式会社は、富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」において、早期予約により運賃が割引となる「秋の早割10」を販売している。9月中旬から始まる紅葉シーズンに向けた施策で、利用日の10日前15時までの予約で通常より1,000円～1,680円安くなる。

立山黒部の紅葉は標高2,450mの室堂平から9月中旬に始まり、約2カ月にわたって標高差2,000mの範囲で楽しめるという。10月上中旬には大観峰や黒部平が見頃を迎えるとしている。

室堂平の紅葉

割引切符の対象期間は9月1日（月）～11月3日（月）で、扇沢～電鉄富山（片道）や立山駅～黒部湖（往復）など7区間で利用できる。

立山黒部アルペンルートは中部山岳国立公園内の世界有数の山岳観光ルートで、富山県の立山駅から長野県の扇沢まで、ケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動する。標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を楽しめる。2025年度は4月15日（火）～11月30日（日）まで営業している。

立山黒部アルペンルート 紅葉見頃マップ

対象期間

2025年9月1日（月）～11月3日（月）



割引対象区間（例）

扇沢→電鉄富山（片道）：12,360円→11,150円 扇沢～室堂（往復）：12,300円→11,200円 立山駅～黒部湖（往復）：16,480円→14,800円