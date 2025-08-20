ＣＮＮのインタビューに答える元人質のエリヤ・コーエンさん/CNN

イスラエル・テルアビブ（ＣＮＮ）エリヤ・コーエンさんは拘束状態から生還したにもかかわらず、今なお自らの人生を取り戻せずにいる。イスラム組織ハマスの武装集団が防空壕（ごう）に手榴弾（しゅりゅうだん）を投げ込む中、コーエンさんは人々の遺体の下に隠れて無事だったが、その後人質となった。

パレスチナ自治区ガザ地区で５０５日間鎖につながれ、他の人質とピタパンの切れ端や缶詰の豆を分け合いながら監禁生活を送った。やがて解放され、喜びに満ちた家族の元へ帰ってきた。ガールフレンドもハマスの襲撃を生き延び、自身の帰りを待っていた。

しかし、ガザから脱出して６カ月が経過した今でも、コーエンさんは回復の糸口が見つからないと話す。他の人質がまだそこに捕らわれているからだ。

「食事をする時も、シャワーを浴びる時も、病院に行く時も、罪悪感を覚える」と、コーエンさんはＣＮＮとの独占インタビューで語った。「罪悪感を覚えるのは、彼らが今この瞬間、どんな目に遭っているかが分かるから」

心身の傷を癒やさなくてはならないと認識はしているものの、ガザに残る最後の人質２０人のことが毎日頭に重くのしかかる。コーエンさんはそう話す。

２０２３年１０月７日の午前、コーエンさんは恋人のジブ・アブドさんと共に音楽フェスティバルに参加していた。その時、パレスチナ人の武装勢力がガザ地区の国境フェンスを突破。ハマスなど攻撃に加わった組織がロケット弾の雨を降らせた。

コーエンさんとアブドさんは、他の多くのフェスティバル参加者と同様、身を隠すために逃げた。

二人は約３０人と共にコンクリート製の防空壕に隠れたが襲撃者に発見され、手榴弾が投げ込まれた。防空壕の前方にいた人々は爆発で死亡した。

さらに多くの手榴弾が投げ込まれる中、コーエンさんとアブドさんは遺体の下に隠れた。そうする以外に身を守る方法はなかった。

武装勢力は防空壕に突入し、銃を発砲した。アブドさんの甥（おい）とパートナーが死亡し、コーエンさんも脚を負傷した。コーエンさんは発見され、ハーシュ・ゴールドバーグポリンさん、オール・レビーさんと共にピックアップトラックの荷台に乗せられた。

アブドさんは置き去りにされたが、コーエンさんは彼女が生き延びる可能性はゼロだと確信。二度と会うことはないだろうと思ったと振り返る。

ガザに到着すると、ハマスの戦闘員から人質を利用したいと告げられた。パレスチナ人をイスラエルの刑務所から解放するため、人質を使ってイスラエルとの合意を取り付けたいと言われたという。

その時は、まさか５００日以上もそこで拘束されるとは思わなかったという。

鎖で縛られての地下生活

監禁されていた期間の大半を、コーエンさんは狭くて暗い、「見捨てられた」トンネルに入れられていた。前出のレビーさんの他、エリ・シャラビさん、アロン・オヘルさんが一緒だった。このうちレビーさんとシャラビさんは解放されたが、オヘルさんは現在もガザで監禁されたままだ。

コーエンさんによると、人質たちの脚はオートバイのチェーンで縛られており、トイレに行くのも困難だった。シャワーは２カ月に一度しか浴びられず、歯磨きも１年間できなかった。４人の人質は「長い間」、毎日ピタパンと豆の缶詰を分け合っていたという。

体は衰弱したが、コーエンさんが強い気持ちを持ち続けられたのは、他の人質たちと築いた絆を大切にしていたからだった。

昨年の夏には、防空壕から共に連れ去られたゴールドバーグポリンさんが最終的な停戦合意の第一段階で解放される見通しとなった。ゴールドバーグポリンさんは、解放後コーエンさんの両親に会い、息子の生存を伝えると約束していた。

しかしその後まもなく、ゴールドバーグポリンさんと他の人質５人は、拘束されていたトンネルにイスラエル軍が接近したとして、ハマスにより殺害された。

拘束中にそれを知ったコーエンさんはショックを受け、大いに泣いたという。

今年１月に成立した停戦合意に基づき、２月にはシャラビさんとレビーさんが解放された。二人に続きコーエンさんも解放されたが、オヘルさんはガザに残された。

別れ際、コーエンさんとオヘルさんは涙ながらに抱き合った。コーエンさんはイスラエルに戻ったらオヘルさんの解放のために戦うことを約束した。

イスラエルの自宅に帰ったコーエンさんは、恋人のアブドさんが生きていたことに驚いた。また襲撃以来、アブドさんがずっとコーエンさんの解放を求めて活動していたことを知って衝撃を受けた。

再会の喜びを味わったのも束の間、それから１カ月後にはイスラエルがガザ地区全域に壊滅的な空爆を仕掛けた。停戦は崩壊し、コーエンさんがオヘルさんに近いうち会えるという希望は打ち砕かれた。以来、コーエン氏はそのような期待をほとんど抱けていない。

それでも、オヘルさんをはじめとする残りの人質を取り戻す方法は協定を結ぶこと以外ないと、コーエンさんは強調。イスラエルのネタニヤフ首相に対して、交渉のテーブルに戻るよう強く求めた。

「彼らは人質全員を取り戻せると信じている。私が家に帰ってきたのと同じやり方で」