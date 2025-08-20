ACEes『ViVi10月号』に降臨！タイトルは「5人全員、一番星！眩しすぎるよ!! ACEes」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ジュニアの注目グループ、ACEesが『ViVi』10月号（8月22日発売）にメンバー揃って初登場する。

■とにかく眩しく、美しいACEesを存分に撮影

2025年2月からジュニア内グループとして活動を開始したACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）。4月から8月にかけて、初開催にして全国5ヵ所のアリーナを巡るツアーを完走した他、メンバー個人としてもバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面で大活躍中と、まさに破竹の勢いで活躍の場を広げている。

ビジュアルの強いメンバーが勢揃いしているACEes。シンプルなスタジオで、透明感抜群の5人を撮影。とにかく眩しく、美しいACEesを存分に楽しめるページが完成した。

待機中も常に一緒で、お互いツッコみ合いながら、イジり合いながら、時に愛でながら（!?）雑談したり、一緒に動画を見たり、手元の紙に落書きしていたりと、まるで学校の休み時間のような和やかな空気が流れていたメンバーたち。

しかし、5人揃っての撮影ではスイッチが切り替わり、眩しすぎるスター性をそれぞれが発揮。現場のスタッフたちがどよめくほどのビジュアルを見せていた。

■【僕らのカンケイ】【なんでもACEes】など企画も盛りだくさん！

取材はアリーナツアー真っ只中に実施。ツアーやメンバーだけのプライベート北海道旅行を経て、さらに絆が深まっていた。

個人の性格も得意分野もバラバラなACEesが放つオールマイティな魅力に迫る今回の企画のテーマは「5人全員、一番星！眩しすぎるよ!! ACEes」に決定。誌面では新グループとして始動し、様々な経験をしてさらに成長したメンバーの現在地を、じっくり深掘りしていく。

ACEesを結成してから変わったことなどを深掘りした個人インタビューの他、メンバーそれぞれにアンケート取材を行い、自分と他メンバーの関係性をこっそり教えてもらった【僕らのカンケイ】、「ビジュを保つために頑張ってること」「好きなおとぎ話は？」「ズバリ、ライバルは？」など、ランダムな質問を大量にぶつけた【なんでもACEes】なども紹介。

盛り上がりすぎて1時間越え、テープ起こしの段階で9,000文字オーバーとなったトークが、スペースが許す限り届けられるグループ対談も読み応え十分だ。

5人で同じ目標を掲げ、全速力でスターへの階段を駆け上がっているACEes。そんな彼らの今のきらめき、今の気持ちが閉じ込められた誌面をぜひチェックしよう。

■書籍情報

2025.08.22 ON SALE

『ViVi』2025年10月号 通常版

表紙：八木勇征（FANTASTICS）

