INIメンバーの“本番直前の準備時間”にフォーカス！“＆be”新CMで「肌めっちゃきれい！」

INIがブランドアンバサダーを務める“＆be（アンドビー）”の新CMとビジュアルが、8月20日より“＆be”公式サイトならびに公式YouTube、Instagram、X、TikTokの各SNSにて公開となった。

■新CMはINIの個性と“＆be”のアイテムがリズミカルなテンポで展開

今回の新CMのテーマは“日常からステージまで”。自然体でありながらも観る人を惹きつけるINIの個性と“＆be”のアイテムがリズミカルなテンポで展開される映像を通して、日常の何気ない瞬間もステージで輝く瞬間も“＆be”が寄り添い、その人らしさを引き出す存在でありたいという想いを表現。今後、個人カットの映像も公開予定だ。

■INI新ビジュアル解禁！

また、同時に新ビジュアルも公開。シャツやジャケットを纏ったスタイリッシュなビジュアルは、ステージで輝きを放つ“ONの日”のINIを表現。撮影では新商品“＆be UVプライマーリッチモイスト”と11月7日発売の“＆be グロウクッションファンデーション”を使用し、ナチュラルなツヤ美肌を演出した。11人それぞれが魅せるクールな表情にも注目だ。

■INIメンバーの“本番直前の準備時間”にフォーカスした新CM

新CMはアメリカ西海岸を彷彿とさせる開放感溢れるメイクルームを舞台に、INIメンバーの“本番直前の準備時間”にフォーカスした15秒の縦型映像。縦型ならではの、まるですぐそばでメンバーを観ているかのような臨場感のなか、“＆be”のアイテムでメイクを仕上げたメンバーたちは、鏡越しに仕上がりをチェックしたり、ゲームやギターに没頭したりと、それぞれ思い思いに準備時間を過ごす。ラストシーンでは、「僕たちのお気に入りアイテムがパワーアップ」というひと言とともに、メンバーは自信に満ちた表情でステージへと向かう。

リラックスして過ごす時間から気合いを入れて臨むステージまで、INIのあらゆる瞬間を支える“＆be”のアイテム。“＆be”でメイクを楽しむすべての人にとっても、何気ない日常からここぞという勝負の日まで、どんなときもそっと寄り添い、一人ひとりの美しさを引き出す存在でありたい。そんなブランドの想いが込められている。

■CM撮影現場レポート

2025年で3年目を迎える“＆be”とINIのタッグ。ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介とメンバーの息もぴったりで、撮影現場は終始なごやかな雰囲気に包まれていた。

冒頭のメイクシーンでは、ヘアメイク中に河北と会話を交わす様子も収められており、本番前の自然な表情や空気感をそのまま切り取ったような仕上がりに。メンバー全員が集合するラストシーンは、息の合った一体感が印象的で、メンバー同士の絆の深さを感じさせる瞬間となった。

また、早朝からスタートした長時間の撮影でも、新商品で仕上げたメンバーの肌は最後までツヤやかな美しさをキープ。「保湿力がたっぷりで肌に負担を感じない」「崩れにくいのに、ツヤが長時間続く！」とメンバーからも絶賛の声が上がっていた。

