味の素AGFは、「ブレンディ」スティックシリーズから〈まろやか豆乳カフェオレ〉を、9月1日に発売する。

「ブレンディ」スティックシリーズは、粉末スティック飲料市場において販売金額および販売杯数で15年連続No.1シェア（2010年8月〜2024年7月の期間中に、8〜7月を1年とした場合の各年のブランド販売金額および販売杯数シェア、インテージSRI＋個包装（パーソナル）タイプ／PRE−MIX市場（味の素AGF定義）／2010年8月〜2024年7月に基づく）を獲得している。3月には累計販売杯数で167億杯を突破するなど、長年多くの人に愛されてきた。発売以来、時代に合わせた「おいしさの実現」や、箱から取り出す際に手を傷つけないスティックRカット（スティックの角を丸く加工すること）などの「使う人に優しい」取り組み、豊富なフレーバーラインナップやメッセージ付きスティックなどで、消費者の気持ちや多様な嗜好、ライフスタイルに寄り添い続けている。



「まろやか豆乳カフェオレ」

今回味の素AGFでは、さらに幅広い消費者に寄り添うため、乳素材不使用の味の素AGF独自のクリーミングパウダーを使用した「ブレンディ」スティック〈まろやか豆乳カフェオレ〉を発売する。豆乳カフェオレやソイラテは今や外食やカフェでも定番のフレーバーとなっており、自宅やオフィスでも手軽においしい豆乳カフェオレを飲みたいというニーズも拡大傾向にあるという（味の素AGF調べ）。

同商品は、カップにスティック1本とお湯を注ぐだけで、豆乳の風味が引き立った、まろやかでコクのある味わいを楽しめる。仕事中や食事中、リラックス時間など様々なシーンで利用してほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

味の素AGF＝https://agf.ajinomoto.co.jp