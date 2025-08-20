カゴメは、季節限定の「秋のフルーツこれ一本 ぶどう＆洋梨ブレンド」を9月2日から11月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「秋のフルーツこれ一本 ぶどう＆洋梨ブレンド」は、ぶどうや洋梨等の7種類の果実をおいしくブレンドした秋限定の100％果実ミックスジュース。秋にぴったりなぶどうの芳醇な味わいと、洋梨の香りが織りなす秋のフルーツのおいしさをこれ1本で楽しむことができる。さらに、たっぷりビタミンC・B2・B12やポリフェノールを摂ることができ、砂糖不使用で健康志向の人にもおすすめとのこと。

カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさを届けて、人々の健康に貢献していく考え。

この秋は、「秋のフルーツこれ一本」で、ココロもカラダも満たされるひとときを。ぜひ試してみてほしいという。

［小売価格］130円前後（税込）

［発売日］9月2日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp