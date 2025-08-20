セガ フェイブが展開するプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」がシリーズ初のフルモデルチェンジ！

おはなしなどが収録された、ディズニーキャラクターズやサンリオキャラクターズなどの選べる専用ソフトも8種類登場します☆

セガ フェイブ「ドリームスイッチ」フルモデルチェンジ

【ドリームスイッチ ベーシックセット】

価格：9,350円（税込）

発売予定日：2025年10月23日（木）

同梱内容：本体×1、リモコン×1、台座×1、専用ソフト×1、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×1、取扱説明書×1、保証書×1

サイズ：幅137×高133×奥91mm

対象年齢：3才以上

コンテンツ数：36種（おはなし6話：日本語、おはなし6話：英語、ろくおん5種、まなび11種、リラックス7種、スタンプ1種）

収録作品：さんびきのくま、ブレーメンのおんがくたい、うさぎとかめ、ながぐつをはいたねこ、さんびきのこぶた、おおきなかぶ

取扱店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップほか

おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」シリーズより、初のフルモデルチェンジとなる新商品「ドリームスイッチ ベーシックセット」が登場！

さらに、これに合わせて、お子さまやご家庭の“好き”に合わせて選べる別売りソフト8種も同日より販売が開始されます。

子育ての救世主が、さらなる進化を遂げて新登場

お子さんが安心して1日を締めくくる就寝前の大切なひとときを、より特別なものへと変えてきた「ドリームスイッチ」シリーズは、2017年の発売から9年目を迎えます。

「たくさん絵本を読んであげたい」「成長のために十分な睡眠習慣をつけさせたい」そんな想いに応えてきた「ドリームスイッチ」シリーズは、SNSや口コミでも「子育ての救世主」として厚い信頼を得たグッズです。

今回、シリーズ初のフルモデルチェンジを行い、現代の多様な育児ライフスタイルや、テクノロジー活用、家族構成や住空間の変化にもフィットした“新しい寝る前の体験”ができます☆

もっと続いてほしい寝る前の“魔法時間”‐コスパ・タイパ・スぺパ3拍子揃った新提案

今回のモデルの最大の進化は、“寝る前の苦痛な時間”が、もっと続いてほしい親子の“魔法時間”に変わること。

従来の「読み聞かせ」だけでなく、家庭の好みやお子さんの成長に合わせて、自由にカスタマイズできる新しい“寝る前ルーティン”体験を提案してくれます。

本体と豊富な追加ソフトの組み合わせで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる、体験の多様性もポイントです。

父親の育児参加、デジタル機器の活用が進む今、寝る前の過ごし方が多様化する現代家族に最適な選択肢となるグッズとなっています☆

ポイント1）コスパ（コストパフォーマンス）

希望小売価格は9,350円（税込・従来比約1/2 ※）と、手に取りやすいエントリーモデルが今回登場します。

36種の充実コンテンツ内蔵に加え、「欲しいものだけ選べる」別売りソフト方式で家計にもやさしく進化。

※従来モデルとの比較

ポイント2）タイパ（タイムパフォーマンス）

毎日続けたくなるスタンプカード機能、ヒーリング音楽とストレッチを組み合わせたコンテンツ、入眠を促すエンディング演出など、習慣化しやすい“寝る前のルーティン”で毎日を応援。

短い時間でも満足と心休まる安心を親子で感じられます。

ポイント3）スぺパ（スペースパフォーマンス）

本体は約50％※小さくなりました。

寝室でも車中泊中の車内でもどこでも使いやすい省スペースを実現。

絵本、ストレッチ、学び、音楽と『ドリームスイッチ』1台で何役もこなす商品へと進化しました。

※従来モデルとの体積比

選べる「専用ソフト」のラインナップでさらなる特別空間へアップデート

発売予定日：2025年10月23日(木)

サイズ：幅24×高32×奥1mm

同梱内容：専用ソフト×1

対象年齢：3才以上

種類：全8種

新しい『ドリームスイッチ』では、好きの多様性に応える豊富なラインナップの専用ソフトが8種登場。

ソフトの種類は、「ディズニーキャラクターズ」で4種、「おさるのジョージ」「くまのがっこう」「サンリオキャラクターズ」そして、日本と世界の昔話が楽しめるソフト「日本と世界のおはなし」です。

お子さまの成長や好みに合わせて自由にカスタマイズが可能。

本体には2つの専用ソフトアダプター差込口があるので差し替える作業も最小限にすることができます。

ドリームスイッチ 専用ソフト ディズニーキャラクターズ 1

ⒸDisney

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：30種（おはなし10話、ろくおん13種、まなび5種、リラックス1種、スタンプ1種）

収録作品：ダンボ、ピーター・パン、ピノキオ、ふしぎの国のアリス、ミッキー・ドナルド・グーフィーの三銃士、バンビ、わんわん物語、101ぴきわんちゃん、ミッキーのジャックと まめのき、ミニーのあかずきんちゃん

「ダンボ」や「ピーター・パン」など、小さなお子さまに人気の物語がたっぷり収録されています。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」も大活躍します☆

ドリームスイッチ 専用ソフト ディズニーキャラクターズ 2

ⒸDisney

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：30種（おはなし10話、ろくおん13種、まなび4種、リラックス2種、スタンプ1種）

収録作品：アナと雪の女王、アナと雪の女王かぞくのおもいで、アナと雪の女王２、アナと雪の女王２ まほうのおてがみ、アナと雪の女王２ オラフのとしょかん、美女と野獣、かしこいベル、ベル パリへいく、白雪姫、眠れる森の美女

『アナと雪の女王』のお話を中心に収録された、専用ソフト。

さらに『美女と野獣』『白雪姫』『眠れる森の美女』など、「ディズニープリンセス」も登場します。

ドリームスイッチ 専用ソフト ディズニーキャラクターズ 3

Ⓒ Disney/Pixar

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：30種（おはなし10話、ろくおん13種、まなび5種、リラックス1種、スタンプ1種）

収録作品：トイ・ストーリー、トイ・ストーリー２、トイ・ストーリー３、トイ・ストーリー４、トイ・ストーリーのウエスタンてつどう、ファインディング・ニモ、ファインディング・ドリー、インサイド・ヘッド、ソウルフル・ワールド、リメンバー・ミー

『トイ・ストーリー』シリーズや『ファインディング・ニモ』シリーズなどのピクサー作品を収録。

「ウッディ」たちの活躍をベッドの上で楽しめます☆

ドリームスイッチ 専用ソフト ディズニーキャラクターズ 4

ⒸDisney

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：30種（おはなし10話、ろくおん13種、まなび4種、リラックス2種、スタンプ1種）

収録作品：塔の上のラプンツェル、塔の上のラプンツェル すてきなたんじょうび、アナと雪の女王 エルサのサプライズ、アナと雪の女王 じょおうになったアナ、モアナと伝説の海、シュガー・ラッシュ、ちいさなプリンセスソフィア はじまりのものがたり、ちいさなプリンセスソフィア かわいいユニコーン、ちいさなプリンセスソフィア おしろのパジャマパーティー、ティンカー・ベル

『塔の上のラプンツェル』や『モアナと伝説の海』、『シュガー・ラッシュ』に、『ちいさなプリンセスソフィア』など、女の子が大活躍する物語が収録されています。

寝る前の特別なひとときを過ごすのにぴったりの世界が広がります☆

ドリームスイッチ 専用ソフト サンリオキャラクターズ

Ⓒ2025 SANRIO CO.,LTD.TOKYO,JAPANⓁ

ⒸGakken

価格：2,200円（税込）

コンテンツ：74種（ことば53種、えいごおんがく11種、ろくおん2種、リラックス7種、スタンプ1種）

収録作品：

・学研の辞典から4000項目（日・英）の言葉を収録

・その他、英語楽曲5曲、カラオケ5曲、手あそびうた1曲など学べる多彩なコンテンツを収録

人気の「サンリオキャラクターズ」と、言葉や英語を楽しく学べるソフト。

カラオケや手あそびうたも楽しめます☆

ドリームスイッチ 専用ソフト くまのがっこう

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：66種（おはなし6話：日本語、おはなし6話：英語、ろくおん18種、まなび11種、リラックス10種、スタンプ1種、オリジナルコンテンツ14種）

収録作品：くまのがっこう、ジャッキーのパンやさん、ジャッキーのじてんしゃりょこう、ジャッキーのおせんたく、ジャッキーのおたんじょうび、ジャッキーのうんどうかい

人気の絵本『くまのがっこう』シリーズのお話が楽しめる専用ソフト。

「ジャッキー」といっしょに、優しい心を育みます☆

ドリームスイッチ 専用ソフト おさるのジョージ

Ⓒ & (R) UCS LLC and HC LLC 協力：金の星社

価格：2,200円（税込）

コンテンツ数：32種（おはなし10話：日本語、おはなし10話：英語、ろくおん5種、まなび5種、リラックス1種、スタンプ1種）

収録作品：アニメ おさるのジョージ：うきうきボート、サル・ウィ・ダンス、ドングリすくすく、ハトさんのおうち、ねらえホール・イン・ワン、みえなーい！、ニンジンだーいすき！、オタマジャクシはカエルのこ、めざせオリンピック、ハワイへいこう

アニメ「おさるのジョージ」のソフトにも、たっぷりお話を収録。

好奇心いっぱいの「ジョージ」の物語に、ワクワクすること間違いなしです☆

ドリームスイッチ 専用ソフト〈プレミアム〉日本と世界のおはなし

価格：4,400円（税込）

コンテンツ数：80種（おはなし30話：日本語、おはなし30話：英語、ろくおん9種、まなび5種、リラックス5種、スタンプ1種）

収録作品：

・日本の昔ばなし：ももたろう、いっすんぼうし、うらしまたろう、おむすびころりん、かさじぞう、かもとりごんべえ、にんじんとごぼうとだいこん、ふるやのもり、かちかちやま、へっこきよめさま、むかでの いしゃむかえ

・世界の童話：赤ずきん、にんぎょひめ、いなかの ねずみと まちの ねずみ、うしと かえる、おやゆびひめ、きたかぜと たいよう、きつねと つる、こうのとりになった王さま、こなやと むすこと ロバ、こびとの くつや、三びきの やぎ、しおを はこぶ ロバ、ねこに すずを つけろ、ヘンゼルとグレーテル、みにくいあひるの子、よくばりな いぬ、ライオンと ねずみ、ライオンの かわを きた ロバ、ありときりぎりす

30話のお話が楽しめる「日本と世界のおはなし」の専用ソフト。

幼少期にふれておきたい名作の数々が収録されています。

Ⓒ令丈ヒロ子・真珠まりこ／講談社

Ⓒ間所ひさこ・野村たかあき／講談社

Ⓒ末吉暁子・和歌山静子／講談社

Ⓒ立原えりか・和歌山静子／講談社

Ⓒ立原えりか・永田萠／講談社

Ⓒささきたづこ・牧野鈴子／講談社

ⒸSEGA FAVE 2025

寝る前の親子時間がより充実する、コスパ・タイパ・スぺパが揃った新しい「ドリームスイッチ」！

「ドリームスイッチ ベーシックセット」と別売りの専用ソフト8種は、2025年10月23日（木）より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどにて販売開始です。

ⒸSEGA FAVE 2025

セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.

