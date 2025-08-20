¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡¢¾®ÅÄ¤¬Îý½¬¸ø³«¡¡10Âå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤ØÊúÉé
¡¡¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤Î19ºÐ¡¢¾®ÅÄ³®¿Í¡ÊÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬20Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤È¥Ñ¥é¤òÁ´À©ÇÆ¤¹¤ë¡ÖÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡×¤¬·ü¤«¤ëÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö10ÂåºÇ¸å¤Îº£Ç¯¼è¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ê¡¼¤Ç¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Ìó1»þ´Ö±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¹ñ»Þ¿µ¸ã¤µ¤ó°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ø¡Ö²áµî°ìÈÖ¡Ê¼«¿È¤ò¡ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÇ®¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¤³µ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£