11人組グローバルボーイズグループINIが20日、都内で、アンバサダーを務める化粧品ブランド「＆be（アンドビー）」の「ベースメイクリニューアル第2弾発表会」に登壇した。

メンバー全員が出演する新CMも公開された。メンバー全員のメーク中の様子と「僕たちのお気に入りアイテムがパワーアップ」という言葉が入る。何げない日常から勝負の日までどんな時も寄り添うというブランドの想いが込められている。

化粧品が肌に潤いをもたらすことから派生した「最近心が潤った瞬間は？」という質問には、メンバーおのおのが個性的な回答を披露。高塚大夢（26）は「（メンバーの）許豊凡が初めて家に遊びに来た」と回答した。「初めて来てくれて。飼っている海水魚のクマノミとご対面している豊凡の姿がかわいいなと思った」とメンバーの意外な一面を笑顔で語った。西洸人（28）は食事制限で身体を引き締めることに励んでいたといい、「それが終わった瞬間にコーラを飲んだ。潤いを通り越してしびれましたね」と当時の感激を力説した。

8月10日に26歳の誕生日を迎えた藤牧京介と、8月30日に24歳の誕生日を迎える池崎理人のバースデーサプライズも。化粧品を構成する成分に掛けて通称「ペプチドケーキ」を前に喜びが抑えられない様子。ケーキ上部のふたを開けると中からは＆beの化粧品が登場。思わぬ祝福に2人は笑顔を見せた。

最後に、サプライズで祝福された2人がメンバーを代表してあいさつした。藤牧は「2025年は＆beさんのアイテムがリニューアルする。僕たちINIもどんどんパワーアップできるように頑張っていきます。よろしくお願いします！」と意気込んだ。池崎は「もっと優しく、もっとハイパフォーマンスになる＆be、そして僕たちINIにご期待ください！」と宣言した。