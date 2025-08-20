NEWS小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。実姉で料理研究家のみきママ（45）がアイドル募集のオーディションに応募したことが芸能界デビューのきっかけだったことを振り返った。

芸能界デビューのきっかけになったのは、小山が志望していた高校受験に失敗したという。みきママは「絶対に落ちるわけのない県立高校に同じ中学から30人ぐらい受けて、1人だけ落ちた。（志望していない高校にしか受からなくて）毎日泣いてかわいそうに思って、かわいく女装させて写真を撮影した。明星とかポポロを読んでいたので」と話し、小山がその後を継いだ。

小山は「写真を撮って事務所に送ってくれて、それが見事にオーディションに通りまして、それがきっかけで…」と回想。みきママは「（事務所に応募を出してから）1年後に速達で返事がきて、3時間後にオーディションがあるからNHKホールに来てください、って」と話した。小山が「姉と母は事務所が大好きだったので、コンビニで金髪に染めるのを買ってきて、金髪に染めて（オーディションに）行ってきた。そしたら、合格した。姉のおかげで。姉がまさか送っているとも知らずにいた。受験は失敗したけど、それがなければ事務所にも入っていないから、そう思えば良かったな、と」と話した。