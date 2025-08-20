元NMB48メンバー所属の韓国女性バンド、リーダー兼ドラマーが“ひざ負傷”で活動休止「回復に専念」

元NMB48メンバーも所属する韓国のガールズバンドQWERのドラマー、チョダンが一時的に活動を休止する。

QWERの所属事務所3Yコーポレーション、PRISMFILTERは8月19日、公式SNSを通じて「チョダンは膝の痛みが続いたことで専門的な診断を受けた。その結果、しばらくリハビリ治療と回復に専念しなければならないという医療陣の勧告を受けた」と明らかにした。

このため、チョダンは21日にソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で行われる音楽授賞式「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」に参加しない。23日に行われるサイン会には参加するが、バンド演奏は行わない予定だ。

事務所は「今回のイベントを待ってくださったファンの皆さんに心より謝罪し、寛大なご理解をお願いする。当社はチョダンの回復のために最善を尽くして支援する予定だ」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）チョダン

チョダンは1998年11月1日生まれの26歳で、QWERではリーダーとドラマーを担当。今年6月に3rdミニアルバム『In a million noises, I'll be your harmony』をリリースした直後も、膝の負傷により一時的に活動を休止していた。

◇QWERとは？

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。