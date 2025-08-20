「正直なにも残せなかった」両クラブ合意のうえで契約解除、ベガルタ21歳MFが川崎に復帰
J２のベガルタ仙台は８月20日、J１の川崎フロンターレから育成型期限付き移籍中の名願斗哉が、両クラブ合意のうえで同移籍を契約解除、川崎へ復帰することを発表した。
名願は2024年に川崎から仙台にレンタル移籍。１年目は16試合に出場し、２年目の今季はここまで13試合１得点を記録していた。
クラブの公式サイトを通じて、21歳MFは以下のとおりコメント。
「まず、チームが苦しいときにこのような移籍の決断をしたことを申し訳なく思います。自分がどれだけ仙台の力になれたかと聞かれれば、正直なにも残せなかったと思います。自分の力不足なことが多く、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。
ただ、仙台にきて、すばらしいチームメイト、スタッフ、ファン、サポーターと共に戦えたこと、出会えたことは本当に大きな財産です。満員のユアスタから聞こえてくるあの声援は、どんな時でも本当に力になりました。
ファンサービスの時に名願選手のドリブルが大好きですと言ってもらえることがうれしかったし、サッカーをしてて良かったと思えました。
全部を書こうとすると書ききれないので、最後になりますが、この決断が正しかったと言ってもらえるような活躍を見せることが、自分ができる１番の恩返しだと思うので、そのために努力して、また応援してもらえるような選手になれるようにがんばります。約１年半本当にありがとうございました！ 僕は仙台というクラブ、街が本当に大好きです」
若きドリブラーが杜の都を離れ、フロンターレでリスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
