à¤á¤ë¤ëá¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ØÁ°Ê§¶âÊÝ¾Ú¡Ù¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡á£³£¹¡¢¥ê¥ê¡¼¡á¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢À¸¸«¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¿Ç·¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·£Ã£Í¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÍýÁÛ¤Ø¡×¤ò£²£°Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£Ã£Í¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÊÝ¾Ú¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤á¤ë¤ë¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¾Ú¡×¤ÈµÆþ¡£¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÍ§Ã£¤À¤±¤É¡¢£±½µ´Ö¤È¤«£±¤«·î¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤¤ÈÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¹»³¤«¤é¡Ö·ã¥à¥º¤ä¤ó¡¢¤á¤ë¤ë¤Î¸òÍ§´Ø·¸¡£¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§¤Ê¤¢¡£º£¡¢¤¸¤ã¤¢Í§Ã£¤ª¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤á¤ë¤ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤á¤ë¤ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£±¿ÍÎ¹¹Ô¡×¤È²óÅú¡£¡Öà£±¿Í¡û¡ûá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀ¹»³¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ò¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡×¤ÈÄó¼¨¤·¤¿¡£