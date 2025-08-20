ＪＲＡは２０日、和田翼騎手（３１）＝栗東・谷＝から騎手免許の取消申請があり、今年の９月３日付で騎手免許を取り消すと発表した。

和田翼は１９９４年５月３０日滋賀県生まれ。祖父が厩務員で、叔父に和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー、いとこに和田陽希騎手（１８）＝栗東・杉山晴＝がいる競馬一家に育った。競馬学校２９期生で、同期には城戸義政、伴啓太、原田敬伍がいた。祖父が厩務員として所属していた栗東・河内厩舎から、岩崎翼として１３年３月に騎手デビュー。同年５月１９日の京都競馬でティボリハーモニーに騎乗し、ＪＲＡ初勝利を挙げた。１年目は１２勝を挙げ、関西放送記者クラブ賞を受賞した。

２年目に２７勝、３年目に２０勝、４年目に１４勝、５年目にキャリアハイとなる２８勝（全てＪＲＡのみ）を挙げたものの、そこからは年々勝ち星が減り、２４年と今年は未勝利だった。２０年には旧姓の使用取りやめを申請し、和田姓を使用。１７年に河内厩舎を離れてフリーとなり、２２年秋から栗東・谷厩舎所属となっていた。ＪＲＡ通算１２３勝（８月１８日現在）。

近年は「二回死ぬことができるなら−運命の再構築」、「現代の家族が描く子育て〜親が共に歩み未来へ〜」など自らが執筆した著書を出版し、活動の幅を広げていた。