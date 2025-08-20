若葉のあ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/20】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが20日、自身のX（旧Twitter）を更新。お風呂上がりのすっぴんを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】9人組アイドルメンバー「可愛すぎる」と話題のすっぴん姿

◆若葉のあ、お風呂上がりのすっぴんを披露


若葉は「お風呂上がりすっぴんのあ」とつづり、自撮りを公開。頬を赤らめてこちらを見つめる、すっぴんの若葉の姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「赤ちゃんみたい」「お肌綺麗」「すっぴんでも変わらない」「透明感すごい」「天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】