iLiFE!若葉のあ、お風呂上がりのすっぴん公開「可愛すぎる」「赤ちゃんみたい」と話題
【モデルプレス＝2025/08/20】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが20日、自身のX（旧Twitter）を更新。お風呂上がりのすっぴんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】9人組アイドルメンバー「可愛すぎる」と話題のすっぴん姿
若葉は「お風呂上がりすっぴんのあ」とつづり、自撮りを公開。頬を赤らめてこちらを見つめる、すっぴんの若葉の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「赤ちゃんみたい」「お肌綺麗」「すっぴんでも変わらない」「透明感すごい」「天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
