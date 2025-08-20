¡ÚÂ®Êó¡Û¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó7·î¤ÏÊ¿¶Ñ1²¯75Ëü±ß
¹âÆ¤¬Â³¤¯¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·î¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1¸ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯75Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê3³ä¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÅÔÆâ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¹âµéÊª·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¢§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤ä»ñºàÈñ¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ï¡Öº£¸å¤â¹âÃÍ¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
