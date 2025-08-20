小学校で「水泳の授業」がないわが子。万一のため“スイミング”に通わせたいけど、「月謝9000円」をかける価値はあるでしょうか？ 費用・メリットを確認

スイミングはなぜ人気？

2024年にベネッセが行った「小学生に人気の習い事ランキング！」によると、1位は水泳で、31％の子どもがスイミングを習っていることが判明しました。

保護者が新たにさせたい習い事の項目でも水泳は2位（7％）に入っており、子どもにスイミングを習わせている、または習わせたいと検討している親が多いことが分かります。

スイミングが人気の理由として、「子どもに体力をつけさせたい」「いざという時に子どもの安全を守るため」などが挙げられます。

学校の授業でもプールはありますが、熱中症アラートの発令や、水温の上昇などによりプールの授業が減りつつあります。プールの老朽化や教員の負担を理由に、プールの授業を廃止している学校もあるほどです。

学校でのプールの授業が減っていることから、泳げない子どもの増加が懸念されていることも、習いごととしてスイミングが人気になっている理由の1つのようです。



スイミングスクールにかかる費用は？

スイミングは、特殊な道具が要らず身体1つで始めることができるのも人気の理由です。しかし、プールの維持や施設管理などにコストがかかるため、月謝が高くなる傾向にあるようです。

複数のスイミングスクールの小学生コースの料金を調べてみたところ、週に1度のレッスンで月にかかる料金は8000～9500円のところがほとんどでした。月9000円で1年間通うと、スイミングスクールにかかる費用は年10万8000円です。

スクールによっては月謝以外にも、入会金や指定の水着、帽子などの費用がかかります。小学校6年間スイミングに通い続けると月謝だけでも約65万円、成長に合わせて水着や帽子を買い替えることも考えると、スイミングにかかる費用は決して安くはありません。



スイミングスクールのメリットは？

スイミングスクールに通うメリットは、泳げるようになることだけではありません。水中での運動は全身の筋肉を使うため、筋力や持久力、心肺機能の向上などが期待できます。実際に子どもをスイミングに通わせている人の中には、「体力がついた」「風邪をひきにくくなった」と感じている人もいるようです。

スクールによってはテストがあり、合格すると新しい泳ぎ方に挑戦できるなどの進級制度があります。進級テストに合格することで達成感や自信を得られる効果もあるでしょう。



費用は高いがメリットが多い

猛暑の影響で学校のプール授業が減っていることもあり、多くの人が子どもにスイミングの習い事をさせたいと考えているようです。スイミングは8000～9500円ほどの月謝がかかるだけでなく、指定の水着や帽子が必要になるなど費用がかさむことも事実です。

しかし、水に慣れて泳ぎを身につけると、万一の際に自身の安全を確保できる可能性があることや、体力の向上、泳げるようになることで達成感や自信につながるなどのメリットを考えると、スイミングスクールに通う価値があると考えられます。目標や期間を決めて習い事に取り組むなど、工夫して通うのも良いかもしれませんね。



出典

株式会社ベネッセコーポレーション ベネッセ教育研究所【2024年版】小学生に人気の習い事ランキング！平均費用や習っている数も紹介

