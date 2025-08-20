【洪水警報】秋田県・大仙市に発表 20日14:13時点
気象台は、午後2時13分に、洪水警報を大仙市に発表しました。
秋田県では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。内陸では、20日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
20日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
20日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
20日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
20日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
20日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
■三種町
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
20日夕方にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm