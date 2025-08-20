気象台は、午後2時13分に、洪水警報を大仙市に発表しました。

秋田県では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。内陸では、20日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■大館市

□大雨警報

・土砂災害

20日夜遅くにかけて警戒

・浸水

20日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

20日夕方にかけて警戒





