INI西洸人、体作りで半年間食事制限「何を食べてるかわからない状況」
【モデルプレス＝2025/08/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が8月20日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする「＆be（アンドビー）」のベースメイクリニューアル第2弾発表会に出席。心が潤ったと感じた瞬間をフリップで発表した。
【写真】INI藤牧京介＆池崎理人をサプライズで祝福
＆beは、今年4月に発売したベースメイクリニューアル第1弾に続き、第2弾を8月にリリース。また、ブランドアンバサダーを務めるINIが出演する新CMと新ビジュアルを＆be公式サイトなどで公開する。イベント当日はINIをゲストに迎え、完成したばかりの新CMと新ビジュアルを初公開。トークセッションでは、ブランドプロデューサーの河北裕介を交えて、撮影時のエピソードや新商品のおすすめポイント、さらに日頃から＆beのアイテムを愛用しているINIメンバーのお気に入りアイテムについて話した。
河北氏からのリクエストで、アイテムにちなみ「自分の心が潤ったと感じた出来事」についてトークをする場面も。それぞれが思い思いにフリップを掲げ、尾崎匠海と佐野雄大はお互いと「ラーメンに行ったこと」と仲良く回答。一方西洸人は「食事制限を終えた瞬間」と発表し、「最近まで体を作ってて、終わった瞬間にコーラを飲んで全身潤いました。痺れました！」と興奮気味に告白。「気にかけ始めたのは半年前で、本格的にやったのは2週間前とか…」と振り返り、「その2週間は何を食べてるかわからない状況だったんですけど、終わった瞬間ジャンキーなもの食べまくって！」と明かしたが、河北氏から「じゃあもう今バキバキ？」と問われると、西は「今は食べすぎてだんだんブヨブヨ…」と謙遜気味に打ち明けていた。（modelpress編集部）
◆INIの心が潤った瞬間は？
