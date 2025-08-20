◆第１６回全国高等学校女子硬式野球ユース大会第３日 ▽２回戦 福知山成美１３―５岐阜第一＝５回コールド＝（２０日、岐阜県・河上薬品スタジアム）

女子高校野球の、３年生が引退した新チームによる全国大会２回戦が行われ、２日に甲子園で行われた選手権大会決勝で対戦した福知山成美（京都）と岐阜第一（岐阜）が激突。福知山が逆転で２週間半前に続いて連勝した。

福知山成美が１０―１の大差で１１年ぶり２度目の優勝を決めた２日の決勝から２週間半。２年生チームの“再戦”は、決勝に登板した福知山・真田まりやと岐阜第一・松井澪の投げ合いとなった。初回、岐阜第一は松岡莉音の適時打で先取点を挙げたが、３回に福知山が反撃。決勝でマスクをかぶった浮ヶ谷千夏、古川緒望の連続適時打で３点と逆転に成功すると、４回には木下璃子のランニング本塁打などが飛び出し一挙６点。その後も点数を加えた。岐阜第一も９安打５得点と粘りをみせたが、決勝でも１５安打を見せつけられた福知山の強力打線は新チームになっても変わらず及ばなかった。

この大会では春の選抜大会で優勝した強豪の神戸弘陵（兵庫）や、全国制覇している開志学園（新潟）、横浜隼人（神奈川）が初戦で敗退するなど、波乱が続いている。決勝は２７日に行われる。