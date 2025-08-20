ニッポン放送は２０日、同局の内田（うちた）雄基アナが「愛酒の日」の２４日に結婚することを発表した。

お相手は元東北放送アナウンサーで科学館勤務の三浦菜摘さん。２人は、学生時代に通っていたアナウンサースクールで出会い、共通の趣味のオンラインゲームのゲーム仲間から交際に発展した。交際期間は３年。昨年暮れにプロポーズし、ともにお酒好きなことから「愛酒の日」の今月２４日に婚姻届を提出する。挙式は未定という。

内田アナはこの日、同局の「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜、後３時半）で中継リポーターとして生出演し、リスナーに喜びの声を報告する予定だ。

内田アナは、横浜国立大学理工学部を卒業後、２０２０年に同局入社。スポーツ部に所属する男性アナ以外では飯田浩司アナ以来、１６年ぶりの男性アナとして話題になった。現在は「辛坊治郎―」の水、木曜中継リポーター、「飯田浩司のＯＫ！Ｃｏｚｙ ｕｐ！」（月〜金曜、前６時）の金曜アシスタントなどを担当する。

一方の三浦さんは大阪生まれ千葉育ち。中央大学理工学部卒業後、東北放送にアナウンサーとして就職。現在は科学館勤務し、科学コミュニケーターとして働いている。