食欲のない時期でも男性が喜ぶ彼女の手料理９パターン
冷たい麺や飲み物しか喉を通らない夏。あなたの手料理で夏バテ気味の彼氏の食欲を刺激してあげれば、彼氏の健康回復はもちろん、あなたへの愛情も深まるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性263名に行った調査から「食欲のない時期でも男性が喜ぶ彼女の手料理９パターン」をご紹介します。
【１】この２つがあれば夏でも食欲増進「チャーハンと餃子」
「ニンニクたっぷりの手作り餃子とスパイシーなチャーハンには、食欲をかきたてられた！」（20代男性）というように、男性が大好きなチャーハンと餃子なら食欲のない時期でも喜んでもらえるようです。あっさりいける水餃子という手もよいかもしれません。
【２】蕎麦やうどんではない「冷製パスタ」
「冷やしうどんや蕎麦は店で食えるので、彼女には冷製パスタを作ってほしい」（20代男性）というように、冷製パスタなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。細い麺のカペッリーニを使うなど、より食べやすくする工夫をするとよいでしょう。
【３】あえて南国のスタミナ料理「ゴーヤーチャンプルー」
「暑い時期にゴーヤーの苦みと、ポークの濃厚な味がなぜかあう」（20代男性）というように、ゴーヤーチャンプルーなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。パプリカなどカラフルな食材を取り入れてトロピカル風にすると、さらに南国旅行気分を満喫できるでしょう。
【４】実家ではまずお目にかかれない「冷製スープ」
「ヴィシソワーズやガスパチョとか、珍しい冷製スープはそそられる！」（30代男性）というように、冷たいスープなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。まとめて作って冷蔵庫に入れておいてあげれば、いつでも飲めるとさらに喜んでもらえることでしょう。
【５】蒸し暑い昼間でもサラサラとかきこめる「冷やし茶漬け」
「氷で冷やしたおだしを、洗ったご飯にかけて食べると最高です」（20代男性）というように、冷やし茶漬けなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。梅や大葉、ミョウガの刻んだものを添えるなど、ちょっと居酒屋風にアレンジしてあげるとより食欲をそそるでしょう。
【６】じんわりときいたおだしが嬉しい「あさりやシジミのみそ汁」
「食事の前にまず、貝のだしがたっぷりきいた汁物があると嬉しい」（30代男性）というように、あさりやシジミのみそ汁ならば、食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。みそ汁すらも喉を通らない場合は、みそ汁を冷やして冷や汁風にしたり、おすましや酒蒸しにして出してもよいでしょう。
【７】ポン酢ならさっぱりいける「冷しゃぶ」
「お肉でも冷しゃぶならご飯が進みます。タレはポン酢などのさっぱり味で」（20代男性）というように、冷しゃぶなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。大根おろしやニンニクを加えるなど、バリエーションを増やすと飽きることなく楽しんでもらえるでしょう。
【８】トッピングの具材がお母さんよりオシャレ「そうめん」
「実家でも夏は毎日そうめんが出てたので、ちょっと彼女らしいアレンジがあると嬉しい」（30代男性）というように、そうめんなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。パクチーを散らして東南アジア風、だしを酸辣湯にして中華風など、アレンジを加えるとさらに喜ばれるでしょう。
【９】やっぱり夏といったら定番「スパイシーなカレー」
「なぜか胃が弱ってるのにカレーはいけちゃうんですよね」（20代男性）というように、カレーなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。欧風カレーは重すぎるという彼には、サラサラとお茶づけのようにいただけるスープカレーもオススメです。
食欲がない男性の胃に響くのは、「冷たい」「さっぱり」「スパイシー」ということがわかった今回の調査。さらに大切なのは、実家やよく通う店ではお目にかかれないレシピの「非日常感」のようです。物珍しいスタミナ料理を研究するとよいでしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計263名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】この２つがあれば夏でも食欲増進「チャーハンと餃子」
「ニンニクたっぷりの手作り餃子とスパイシーなチャーハンには、食欲をかきたてられた！」（20代男性）というように、男性が大好きなチャーハンと餃子なら食欲のない時期でも喜んでもらえるようです。あっさりいける水餃子という手もよいかもしれません。
「冷やしうどんや蕎麦は店で食えるので、彼女には冷製パスタを作ってほしい」（20代男性）というように、冷製パスタなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。細い麺のカペッリーニを使うなど、より食べやすくする工夫をするとよいでしょう。
【３】あえて南国のスタミナ料理「ゴーヤーチャンプルー」
「暑い時期にゴーヤーの苦みと、ポークの濃厚な味がなぜかあう」（20代男性）というように、ゴーヤーチャンプルーなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。パプリカなどカラフルな食材を取り入れてトロピカル風にすると、さらに南国旅行気分を満喫できるでしょう。
【４】実家ではまずお目にかかれない「冷製スープ」
「ヴィシソワーズやガスパチョとか、珍しい冷製スープはそそられる！」（30代男性）というように、冷たいスープなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。まとめて作って冷蔵庫に入れておいてあげれば、いつでも飲めるとさらに喜んでもらえることでしょう。
【５】蒸し暑い昼間でもサラサラとかきこめる「冷やし茶漬け」
「氷で冷やしたおだしを、洗ったご飯にかけて食べると最高です」（20代男性）というように、冷やし茶漬けなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。梅や大葉、ミョウガの刻んだものを添えるなど、ちょっと居酒屋風にアレンジしてあげるとより食欲をそそるでしょう。
【６】じんわりときいたおだしが嬉しい「あさりやシジミのみそ汁」
「食事の前にまず、貝のだしがたっぷりきいた汁物があると嬉しい」（30代男性）というように、あさりやシジミのみそ汁ならば、食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。みそ汁すらも喉を通らない場合は、みそ汁を冷やして冷や汁風にしたり、おすましや酒蒸しにして出してもよいでしょう。
【７】ポン酢ならさっぱりいける「冷しゃぶ」
「お肉でも冷しゃぶならご飯が進みます。タレはポン酢などのさっぱり味で」（20代男性）というように、冷しゃぶなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。大根おろしやニンニクを加えるなど、バリエーションを増やすと飽きることなく楽しんでもらえるでしょう。
【８】トッピングの具材がお母さんよりオシャレ「そうめん」
「実家でも夏は毎日そうめんが出てたので、ちょっと彼女らしいアレンジがあると嬉しい」（30代男性）というように、そうめんなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。パクチーを散らして東南アジア風、だしを酸辣湯にして中華風など、アレンジを加えるとさらに喜ばれるでしょう。
【９】やっぱり夏といったら定番「スパイシーなカレー」
「なぜか胃が弱ってるのにカレーはいけちゃうんですよね」（20代男性）というように、カレーなら食欲のない時期でも男性に喜んでもらえるようです。欧風カレーは重すぎるという彼には、サラサラとお茶づけのようにいただけるスープカレーもオススメです。
食欲がない男性の胃に響くのは、「冷たい」「さっぱり」「スパイシー」ということがわかった今回の調査。さらに大切なのは、実家やよく通う店ではお目にかかれないレシピの「非日常感」のようです。物珍しいスタミナ料理を研究するとよいでしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計263名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査