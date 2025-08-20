「ムリ！」5歳児がわが家に“侵入”…そして、広がる“ありえない光景”に絶句！【ママリ】

主人公・かかじりさんは、2児の母。新居へ引っ越したところ、5歳の息子・かいくんと同じ年の男の子・こうたくんと出会います。子ども同士すぐに打ち解け、毎日のように遊ぶ仲に。ですが、こうたくんの行動はエスカレート。毎日、かかじりさん宅のドアを乱暴に叩き、遊びに来ます。最初は、相手の親も外に来ていたのですが、最近は見かけません。そんなある日、遊んでいるうちに、こうたくんの姿が見えなくなり…。著者・かかじり(@kakaziri)さんが実際に体験した近隣トラブル『毎日来るご近所こうた君』をダイジェスト版でごらんください。

なぜか、わが家から出てきた他人の子ども

かかじりさんは、いつものようにわが子2人と近所の子・こうたくんと一緒に外で遊んでいました。ですが、こうたくんの姿が見えません。不思議に思っていると、なんと、かかじりさんの家から出てきました！



いくら5歳児でも、他人の家に無断で入る行為、許せません。しかも、様子があやしい こうたくん。かかじりさんは、恐る恐る家の中を確認します。

トイレが汚れている！犯人は？

かいくんが帰ったあと、部屋の中を確認しますが、特に変わったところはありませんでした。ですが、トイレが汚れていたのです。一応、自分の息子にたずねてみますが、明らかに かいくんではないようです。とすると、犯人は1人しかいません。



勝手に家に入ってトイレを使ったうえに、失敗していたのです。今までガマンしてきましたが、ついに怒りが爆発します…。

怒りが爆発！ついに相手の親へ抗議

トイレのことは言わず、やんわりと伝えます。ところが、相手の親には話が通じないようです。普段から放置しているため、わが子のしていること、知らないようです。



もしも近所に、常識はずれな親子がいたら、あなたならどうしますか？今後の付き合いを考えると、あまり強く言えない気持ちもわかります。ですが、何かあってからでは遅いですね。いくら近所で、子ども同士が仲良しでも、どこかで一線を引くことは必要です。

