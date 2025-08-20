鳥取県は１９日、職員に営利を伴う副業を認める基準を今月中にも制定すると発表した。

基準を明確化し、副業に取り組みやすい職場を目指す。

知事部局の職員が対象で、原則週８時間、１か月３０時間、県の勤務がある日は３時間以内とする。職員と副業先に利害関係がなく、公平・公正に公務ができることが条件となる。個人の特技を生かしたスポーツインストラクターや書道教室といった自営副業、企業での副業も公益性が高い活動に限って許可する。

副業を検索できるデータベースを作成し、副業で活用できる休暇などの制度を紹介する。地域への貢献度が高い活動などを行った職員を表彰する制度も創設する。

公務員の副業は地方公務員法で規定され、任命権者の許可を得れば一定の範囲でできる。県は「職責の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」などを除き、副業の許可を出している。県人事企画課によると、昨年度はスポーツ大会などの運営スタッフ（１４件）、自治会役員（１１件）、部活動の外部指導員（９件）、農業（３件）などを行う職員に許可したという。

平井知事は「高齢化や人口減少で地域活動の継続が難しくなっている。人材バンクの一面もある県庁が副業への扉を開くことで、地域の発展につながれば」と述べた。