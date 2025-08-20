【ニッセン】夏のお出かけ不安を解消♡猛暑対策インナー特集

今年の夏は「節約」や「猛暑」が原因で、お出かけを控える人が増えているという調査結果がニッセンリサーチから発表されました。特に9割以上が「暑さに不安を感じる」と回答しており、猛暑対策は欠かせないテーマに。そんな中、ニッセンではUVカットや接触冷感、速乾機能を備えた便利なインナーやパーカーを展開中。暑さを和らげつつ、日差しからも肌を守るアイテムで、夏のお出かけをもっと快適に楽しんでみませんか？

夏のお出かけ事情と調査結果

ニッセンリサーチが2025年7月に実施した調査では、今年の夏に「具体的にお出かけ予定がある・出かけると思う」と答えた人は約46％。一方で「出かけない」と答えた人は29％でした。

去年と同じくらいの頻度と回答した人が半数を占める一方、減る派（22％）が増える派（18％）をやや上回る結果に。減少の理由は「節約のため」（46％）や「猛暑で出かける気分にならない」（45％）が上位に。

さらに9割以上が「暑さに不安を感じる」と答えており、外出時の暑さ対策は多くの人の共通課題となっています。

猛暑を乗り切る♡ニッセンおすすめアイテム

着るだけ簡単UVケア指穴付きパーカー（接触冷感）



価格：4,389～5,709円（税込）

接触冷感素材を使用し、指穴付き袖やつば付きフードで首元から手の甲までカバー。薄手で通気性がよく、ストレッチ性も抜群です。

サイズ：S～10L（カラー：杢グレー／黒）

超冷感AIR 鼻まですっぽりつけ襟タートルネック（接触冷感・吸汗速乾・UVカット）



価格：1,639～1,969円（税込）

軽量で通気性の良いメッシュ素材を採用。顔や首をすっぽり覆い、UVカットをしながらも呼吸がしやすいデザイン。持ち運びや着脱もラクラクです。

不安の多い夏のお出かけも、機能性インナーやUVカットアイテムがあれば快適に過ごせます。

サイズ：S～LL、3L～10L（カラー：黒）

猛暑を快適に過ごすインナー選び

夏のお出かけに欠かせないのは「暑さ対策」と「UVケア」。ニッセンの接触冷感・UVカットインナーは、猛暑に不安を感じる方の強い味方になってくれます。

節約志向でも快適に過ごせる工夫を取り入れて、この夏をもっと楽しんでみませんか？おしゃれも機能性も叶うアイテムで、暑さに負けない自分らしい夏コーデを実現しましょう♡