【ファミマのお得リレー】ファミチキなどのチキン商品＋対象のお茶がセットで100円引きに - 9月1日まで
ファミリーマートは8月19日、「ファミマのお得リレー」第4弾として、午後の紅茶おいしい無糖または生茶と対象のチキンを一緒に買うと、合計金額から100円引きとなるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。
「ファミマのお得リレー」第4弾
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。同社ではこのような状況下で少しでもおトクに買い物してもらえるよう、ファミマのお得リレーを継続して実施している。第4弾として、チキン商品と午後の紅茶 おいしい無糖または生茶がセットで100円引きとなるキャンペーンを開始した。実施期間は8月19日〜9月1日まで。
対象商品
対象商品のひとつである午後の紅茶 おいしい無糖に含まれる成分は油を細かく乳化し、油を洗い流しやすくすると考えられている。キリンの研究では、同商品は水よりも油を洗い流す力が強いことが分かったことから、チキンと相性の良い飲み物と言える。
