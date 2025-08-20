ほしのあき、整形を報告 ビフォーアフター公開「もっと短くなりたい」
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントのほしのあきが20日、自身のInstagramのストーリーズを更新。整形したことを公表した。
【写真】ほしのあき「人中短縮レーザーで1ミリ短くなったよ」衝撃のビフォアフ写真
ほしのは「人中短縮レーザーで1ミリ短くなったよ！！もっと短くなりたい」と施術を受けたことを報告。「表情が違うからわかりにくいね」と記した施術前後の比較写真を公開した。
続く投稿では「人中短くなりたいお年頃」と施術担当の医師と思われる女性との2ショット動画や、同医師の投稿を引用して「唇C ガールになりたいw」（※原文ママ）と記したストーリーを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵」「変化わかる」「私もやってみたい」「より綺麗になってる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆ほしのあき、人中短縮レーザー施術を報告
