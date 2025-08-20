みきママのイケメン長男「ぽかぽか」に登場 NEWS小山慶一郎が紹介「現役の東大生で…」スタジオ＆視聴者驚き
【モデルプレス＝2025/08/20】NEWSの小山慶一郎と実姉の料理研究家のみきママこと藤原美樹氏が20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。観覧席に座るみきママの長男・遥人さんを紹介し、トークを繰り広げる場面があった。
【写真】「小山くんそっくり」と話題のみきママ長男
この日、小山とみきママは初めてきょうだい揃って生放送に登場。互いの不満を打ち明ける場面では、みきママが「子どもたちに一流の世界を見せすぎないで」とぶっちゃけ。以前、小山から正月に子どもを連れてハワイに行こうと誘われ、訪れたところスイートルームが用意されており、「可愛がってくれるのはありがたいけど、子どもを普通の世界に戻すのが大変なんです」と感謝を伝えつつも、本音を打ち明けた。
すると、観覧席にいる小山の甥っ子で、みきママの長男である遥人さんが紹介される場面が。番組冒頭からみきママがはしゃいだ様子だったことから、遥人さんは「まずは母がすみません…」と挨拶し、母の様子について「きつかったです（笑）」と本音を明かしていた。
そして、スタジオからは「かっこいい…！」「しっかりされている」と遥人さんを絶賛する声が上がり、小山が「遥人は現役の東大生で…」と打ち明けるとさらに驚きの声が。ハワイ旅行については、「慶ちゃん（小山）から（行こうと）言ってくれるのは嬉しかったけど、祖母が『これが一流の世界だよ』『私もうすぐ体動かなくなるから、連れて行かないと死んじゃうよ』って。プレッシャーがすごくて…」とプレッシャーを語っていた。
この放送を受け、視聴者からは「小山くんそっくり」「イケメンすぎる」「登場すると思わなかった」「東大生なのびっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
