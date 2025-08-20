「NEWS」の小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）に公開クレームを入れる場面があった。

この日、みきママとそろってスタジオゲストとして出演。「お互いに言っておきたい不満あるっぽい」に、〇の札を挙げた小山は「大声で名前を呼ばないで」とフリップを出した。

「こんな感じなんでどこに行っても“慶一郎！”“慶一郎！”って。俺、NEWSの小山慶一郎でもあるから知ってくださってる方もいるので、やっぱそういう時は1回姉弟っていうことの前に、まず1個思い出してって」と訴えた。

これに、みきママは「気付かれた方が良くない？」と主張。「みんな慶ちゃんに会いたいと思う」と続けると、MCの「ハライチ」岩井勇気は「その時期は去ってますよ」と痛烈ツッコミ。

小山は「ありがたいですよ。でも凄い大きい声なんですよ。本当に大きい声で。そんなこと空港とかでやめてね、みたいな」と苦笑した。

それも、みきママは「みんなハッピーってなるじゃないですか」と譲らず。小山は「空港だとそこからまた飛行機一緒だったりすると、ずっと一緒なんですよ。また、それはそれで」と困り顔。これに、みきママは「そんな大きい声出してるとは思ってないんです、私。普通だと思ってる」、これに、澤部佑は「ああ、気づいてないんですね」とイジリ、笑わせた。