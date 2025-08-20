INI高塚大夢、許豊凡の自宅訪問に大喜び「だいぶくつろいでくれて」 “クマノミ”との対面も
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつざき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が20日、都内で行われた『＜＆be＞ベースメイクリニューアル第2弾発表会』に出席。高塚が、許の自宅訪問を喜んだ。
【写真】藤牧京介＆池崎理人にバースデーサプライズ！笑顔をみせるINI
イベントでは、新商品の特徴にちなみ、最近、心が潤ったと感じた瞬間や出来事をフリップで答えることに。高塚は「豊凡が僕の家に初めて遊びに来ました！海水魚のクマノミを飼っているんですが、その子とご対面している豊凡の姿がかわいいなと」とうれしげに語った。
許は「植物もたくさんあるし、水槽も作っていて、博物館みたい！」と感激している様子。高塚は「ソファで横になって、だいぶくつろいでくれて。うれしかった！」と優しい笑顔を見せた。
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースする同ブランドは、ベースメイクリニューアル第2弾アイテムの発売を記念し、22日から31日まで東京・日本橋「0th hub Nihonbashi」で期間限定のポップアップストアをオープンする。同店限定で新商品の先行発売を実施するほか、ブランドアンバサダーを務めるINIのビジュアルが彩る同ブランドの世界観を体感できる。
【写真】藤牧京介＆池崎理人にバースデーサプライズ！笑顔をみせるINI
イベントでは、新商品の特徴にちなみ、最近、心が潤ったと感じた瞬間や出来事をフリップで答えることに。高塚は「豊凡が僕の家に初めて遊びに来ました！海水魚のクマノミを飼っているんですが、その子とご対面している豊凡の姿がかわいいなと」とうれしげに語った。
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースする同ブランドは、ベースメイクリニューアル第2弾アイテムの発売を記念し、22日から31日まで東京・日本橋「0th hub Nihonbashi」で期間限定のポップアップストアをオープンする。同店限定で新商品の先行発売を実施するほか、ブランドアンバサダーを務めるINIのビジュアルが彩る同ブランドの世界観を体感できる。