INI佐野雄大、尾崎匠海との“ラーメン屋デート”にルンルン「のども良くなった！」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつざき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が20日、都内で行われた『＜＆be＞ベースメイクリニューアル第2弾発表会』に出席。尾崎と佐野が、2人でラーメンを楽しんだことを明かした。
【写真】藤牧京介＆池崎理人にバースデーサプライズ！笑顔をみせるINI
イベントでは、新商品の特徴にちなみ、最近、心が潤ったと感じた瞬間や出来事をフリップで答えることに。尾崎は「雄大と食べたラーメン」と回答。「なかなかメンバーとラーメンを食べる機会がなくて、ラーメン食べて潤った」と満開の笑顔を見せた。
すると、佐野も「僕も一緒なんです」と切り出し、「ちょうど最近、仕事の合間にめっちゃおいしいラーメン屋さんを見つけて、日光の入る窓側の席で2人で食べて、替え玉もして。めちゃくちゃ潤いました！」と声を弾ませて紹介。勢いあまって「のども良くなった！」と驚きの効用を語ると、池崎が「歌がな！油がのどにね！」とフォローを入れ、笑いを誘った。
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースする同ブランドは、ベースメイクリニューアル第2弾アイテムの発売を記念し、22日から31日まで東京・日本橋「0th hub Nihonbashi」で期間限定のポップアップストアをオープンする。同店限定で新商品の先行発売を実施するほか、ブランドアンバサダーを務めるINIのビジュアルが彩る同ブランドの世界観を体感できる。
