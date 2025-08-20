あの、なんでも「かわいい」と言う女性にストレス感じる

歌手・タレントのあのが、8月19日に放送されたトーク番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。なんでも「かわいい」と言う女性にストレスを感じると語った。



「リアルに出会ったストレス女」というテーマで、あのが「なんでも『かわいい』って言うのが口癖みたいな子がいて、ファミレスとかに行ってもパスタ並べて『かわいい』、ピザ並べて『かわいい』、ドリンクバーでメロンジュース持ってきて『かわいい』、最後お会計で4800円のレシート見て『かわいい』って」と話す。



ダイアン・津田篤宏は「めっちゃおもろいやん。（レシートが）安かったってことかな？」と言うと、あのは「ファミレスで4800円はかわいくない！」と語った。