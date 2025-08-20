「日村さんと話す時だけ笑ってる」河合優実がバナナマン日村に笑ってしまった理由

女優の河合優実（24歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド」（TBS系）に出演。バナナマン・日村勇紀を見て、思わず笑ってしまった理由を明かした。



「ハモリ我慢ゲーム」の企画に、河合優実がゲストとして登場。「絶対成功したい、という気持ちでは来ています。いけるかなぁ……」と話すが、バナナマン・日村勇紀の方を向いて喋る時だけ少し笑ってしまった。



バナナマン・設楽統が「日村さんと話す時だけ笑ってるんですけど」と河合をイジり、日村も「早いよ、早い、（笑いを）見つけるのが。何が面白かったの？」と質問。



河合は「すごい、思ったより大きい」とツボに入ったところを説明し、日村は「落ち込んだら俺のことを思い出して」と伝えた。