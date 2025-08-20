声優で歌手の上坂すみれのオフショットが、ファンの視線を釘づけにしている。

２０日までに更新したインスタグラムで「かようび〜！の、朝です！！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？ついに！舞台『ゲゲゲの鬼太郎２０２５』東京千秋楽を、無事に迎えることができました〜っ！改めて、ご来場くださった皆さま、応援してくださった皆さま、ありがとうございます！！」と、出演舞台についてコメント。「人生２度目の舞台…！初めて学ぶことがたくさんあり、日々いっぱいいっぱいに精いっぱい過ごしておりましたが、公演を重ねるごとに、楽しみながら演じられるようになっていきました…！！大好きなゲゲゲワールドで、ねこ娘をたくさん演じられて、とっても幸せですっ！そして今週は大阪公演がスタートしますっ！ご来場の皆さまに楽しい時間をお届けできるように、最後まで怪我（けが）なく、がんばりますっ！お写真は楽屋でせっせと自撮りしたねこ娘たちですっ それでは皆さま、今週もすこやかにお過ごしくださいませ」と続け、「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクター「ねこ娘」に扮した姿で、見下ろすショットやポーズを決めた自撮りショットなどをアップした。

この投稿にファンからは「あなたは最高です」「レベチ」「とても可愛くて朝からとっても元気になりました」「ねこ姉さま」「どこか色っぽい美少女ネコ娘最高です」「綺麗なお姉さん」「ああ、なんと美しい…」などのコメントが寄せられている。