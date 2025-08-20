二階堂ふみと結婚のカズレーザー、“結婚したい”と思うようになった理由
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「カズレーザーと学ぶ。」（日本テレビ系）に出演。結婚したいと思うようになった理由について語った。
先日、女優・二階堂ふみとの結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーだが、結婚発表前に収録された番組内で結婚について言及。「そもそも結婚したい人なんですか？」という質問に対して、「結婚したいですね、最近変わったんすよ」と答えた。
さらにカズレーザーは「全然興味なかったんですけど、やったことがないことが今まで多くて。40歳過ぎてからやっとかないとできないことってありそうだな、と考えた中で、結婚って、しないまま終わるのかな？って思って」と話す。
カズレーザーは「ずっと『結婚してしんどい』ってみんな言ってたのに、最近の風潮として『結婚してよかったね』って聞くようになって。それで興味持ったんですよね」と語った。
