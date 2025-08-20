「めるる」こと女優の生見愛瑠が２０日、都内で行われたフレイアクリニック「前払金保証」新ＣＭ発表会に出席した。

２０２１年からイメージモデルを務める美容皮膚科「フレイアクリニック」の新ＣＭに出演。生見は「すごくありがたい。私も実際に通っているクリニックなので出演させていただいてうれしいです」と笑顔。出来上がったＣＭについて「今までは学校の先生だったり、チアの格好をしたり、ポップなＣＭが多かった印象ですけど、今回は伝えたいメッセージをまっすぐ伝える、シンプルでナチュラルなＣＭ。個人的に好みです」と満足感をにじませた。

美容にちなみ、自身が長期期に頑張っていることを問われると「絶対にどれだけ遅くても湯船につかる」と回答。「全く運動しないので、湯船につかって汗をかくっていうのはやってます」と明かした。

支払った施術費を保証会社が保証するサービスを「フレイアクリニック」がスタートさせることにちなみ、「こういう時に保証がほしかった瞬間を問われると「人見知りで、友達だけど１週間とか１か月会わないと友達じゃなくなる」と告白。周囲が驚がくする中、共に登壇した「見取り図」の盛山晋太郎から「友達おるん？」って聞かれ「いないんですよ。友達でいてくれる保証がほしい」と切実な願いを口にしていた。