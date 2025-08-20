「NEWS」の小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。実姉の料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）の長男で、小山の甥っ子にあたる現役東大生の遥人さん（21）からの告白に衝撃を受ける場面があった。

小山はこの日、みきママとそろってスタジオゲストとして出演。観覧席の遥人さんの姿に、小山は「オープニングで出てきて、なんでいるの？何してるの？」と驚き。「遥人は現役の東大生で」と紹介した。

みきママから小山へ「子供たちに一流の世界を見せすぎないでください」とクレーム。「今年の1月のお正月に、一緒にハワイ行こうって誘われたんですよ。で、一番高い時じゃないですか、お正月なんて。“思い出より大切なものってあるの？”とか言って。めっちゃ高いんですけど、“ホテル代払うから一緒に行こうよ”って言って、頑張って行ったんですよ。そしたらホテルのお部屋、スイートルーム取ってくれて。テレビ3つあって、会議室みたいなでっかい机といっぱい椅子とかあって、すっごいお部屋だったんですよ」と続けた。

これに、小山は「次、もう一回このメンバーが集まってハワイに行けるかって言ったら、もう行けないかもしれない。何年先になるかと思うと、ここで1回思い出を作ってあげたかったんですよ。一生懸命お仕事もやってきたので、お金を使うっていったら、こういうところじゃないかなと」と主張。みきママは「かわいがってるのはありがたいんですけど、こういう一流なものを見ちゃうと、帰ってきてから子供を普通の生活に戻すのが大変なんです。何でもこれ買って、あれ買ってみたいになっちゃう。慶ちゃんの感覚になっちゃう」と口を尖らせた。

そんな中、「いや、うれしかったけど…」と遥人さん。「慶ちゃんからそうやってくれるのはうれしいんですけど、母と祖母がうるさいんですよ。“これが一流の世界だよ”って。“遥人こうなれよ”みたいな。おばあちゃんが“私もうすぐもう体動けなくなるんだから、早く連れて行かないともう死んじゃうよ”みたいな。プレシャーが凄くて。頑張るよ、しか言えない」と苦笑した。

さらに「あと、ハワイも連れてってくれるんですけど、（小山が）もう年4回ぐらい行ってて。うちの家族LINEがあるんですけど、年4回ぐらい同じビーチの写真が同じ角度から送られてくるんですよ。“（それは）見たよ”って。全然羨ましくなくて。同じホテルの同じ角度で。だから、いいホテル連れてってもらったんですけど、“あ、見たやつだ”って」とまさかの言葉。これには、小山も「ええ！あの時、凄い良いリアクションだったじゃん。あれ、気遣われてたんだ」とショックを受けた。

みきママも「同じところにいるもんね。ビーチでずっと過ごして帰ってくる。“それ、日本でもできるじゃないの？”って」とツッコミ。ただ、これにはMCの神田愛花が「でも自分のは、自分のハワイがあるんですよ」とフォローをした。

そんな家族旅行について、小山は「いや、遥人がとにかく動きたいので、プランを作ってたんですよ。1日いっぱいいろんなところを回りたいと。で、僕がドライバーになって、分刻みで、いろいろと連れてって」と説明。その後、人気のジュラシックアドベンチャーツアーにも行ったそうだが、「降りたら、僕のチケットだけ取ってなくて。で、なんか、他の家族がみんな中入って、僕が待ってるみたいな。本当にドライバーみたいな」とガックリ。「で、出たら。今度次の海に行くと。“この海には15分しか滞在できないから、15分で楽しんでくれ。よーいスタート”って言われるわけですよ。で、15分で“もう行くよ”って。で、一周してもうクッタクタで。でもそういう旅をしたい人なんですよね」とした。

これに、遥人さんは「オワフ島はその1回で全部行き切りたいって思ってるんで、もう一生分のワールドをやろうと思ってて」とキッパリ。小山は「今後、オワフ島は行くつもりないんだ」と苦笑いを浮かべた。