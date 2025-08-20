「IT導入補助金2025」の 対象ツールに採択！エヌデーデー「SkyAce for License」

エヌデーデーは、同社オリジナル製品の「SkyAce for License」が「IT導入補助金2025」に採択。

エヌデーデーは、同社オリジナル製品の「SkyAce for License」が「IT導入補助金2025」に採択されたことを発表しました。

中小企業・小規模事業者に該当する方々が、導入費用のうち50％の補助金交付を受けることができます。

■「SkyAce for License」について

空撮や測量の分野を中心にドローン(UAV)の利活用が進む現在、2022年12月より日本でも無人航空機操縦者技能証明制度が開始されました。

「SkyAce for License」は、無人航空機操縦士試験のうち「二等無人航空機操縦士 回転翼航空機(マルチローター)」の実技試験を、一般販売されているプロポ送信機を使用して、場所や天候に影響されず何度でも練習できるシステムです。

空撮・測量・インフラ点検など多くの分野で、日本国内でもドローン(UAV)の活用が急激に進む中、熟練パイロットの不足が叫ばれ、数多くのドローンスクール様が誕生するとともに、利活用を目指す各企業様でも社内でパイロットの育成に取り組まれています。

「無人航空機操縦者技能証明」取得者も2024年度は1万人を突破する勢いです。

そんな中パイロットにおいては、技能証明取得を目指す初心者はもちろんのこと、取得後も定期的な飛行練習や訓練が必要です。

しかし、大都市部はほとんどDID(人口集中地区)に該当し、さらに日本国内では雨や風といった天候の影響を受けやすいため、気軽に飛行できる場所や機会が少ないのが現状です。

そのような課題に対し、株式会社エヌデーデーはドローン操縦練習の機会創出を目指し、本シミュレータを開発しました。

ドローンスクール様における実地講習の合間を利用した教習生の自主練習や、天候不順時の練習には勿論、ドローンを活用される事業者様において社内で独自にドローンパイロットを育成するための社内教育にも活用できます。

[特徴・機能]

・パソコンと一般販売される送信機(プロポ)を準備いただくことで

いつでもどこでも何度でも飛行練習が可能

・国家資格「二等無人航空機操縦士」の実技試験における

「スクエア飛行」「8の字飛行」「異常事態における飛行」

「飛行前点検」が練習可能

・「飛行経路逸脱」「不円滑」等、試験基準と同様の減点細目を判定し採点結果を表示

・Futaba製送信機に対応。

日本国内で流通する業務用ドローンと同じ操作感覚で練習可能

・飛行軌跡を記録・表示できるため、振り返りの実施が可能

・試験員の指示音声が出力されるため、受講者一人でも練習可能

[販売価格]

1ライセンス 385,000円(税込)

※1ライセンスにつき、1台のPCにインストール可能です。

使用人数に制限はありません。

※法人向け商品となっています。

個人への販売はいたしかねます。

