Google口コミでエリアNo.1に！ファミリー工房

(2025年8月10日現在)

ファミリー工房

ファミリー工房は、Googleビジネスにおける口コミ評価において、以下6つの検索ワードで口コミ数No.1を達成しました。

Googleビジネス上での口コミ件数は389件を突破。

評価の結果として、検索キーワードすべてにおいて3ヶ月連続で口コミ件数でNo.1となりました。

■口コミ評価ランキングとは

口コミ評価ランキングは、口コミ評価研究所株式会社(東京都渋谷区、代表取締役：武吉 広大)が運営する、Googleの口コミデータに基づいた独自のランキング情報サイトです。

業種や地域ごとに、ユーザーによる「星評価」と「口コミ件数」をもとに評価を集計。

信頼性と評価の高さを数値で可視化し、優れた店舗・サービスを「地域No.1」として紹介、認定バッジも発行しています。

このランキングは、Googleから提供される客観的な口コミデータのみを使用しており、掲載順位の不正な操作は一切ありません。

毎月自動更新されるデータにより、常に“今の評価”が反映されるのも特徴です。

■地域No.1の信頼性

「地域No.1」の称号は、Googleの口コミデータに基づいた口コミ評価ランキングで最も高い支持を得た店舗・サービスに与えられる信頼の証です。

単なる人気ではなく、ユーザー満足度が高いことを示す名誉ある指標となっています。

