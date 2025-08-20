JR九州はこのほど、車内で生ビールを販売する「ビール新幹線」を限定運行すると発表しました。球場で活動する販売員が車内販売を担当し、冷たいビールを楽しむことができるという企画です。

球場販売員が車内で生ビール提供

「ビール新幹線」で販売するのは、アサヒスーパードライの生ビール。普段は球場で活躍する販売員がサーバーから注ぎ、購入者には「ちょこっとおつまみ」が配られます。価格は１杯500円（約420ミリリットル）で、支払いは現金のみとなります。

運行日と対象列車

「ビール新幹線」は、2025年8月22日(金)、8月29日(金)、9月12日(金)の3日間限定で運行されます。対象区間は博多〜熊本間と博多〜鹿児島中央間。

対象列車は博多〜熊本間「つばめ329号」「つばめ331号」「つばめ335号」（下り3本）、「つばめ328号」「つばめ330号」「つばめ332号」「つばめ334号」（上り4本）。博多〜鹿児島中央間「さくら409号」「さくら411号」（下り2本）、「つばめ334号」「つばめ336号」（上り2本）です。

九州新幹線の車内で、冷えた生ビールとおつまみを味わえる「ビール新幹線」。夏の暑い日にぴったりのイベントですね。この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

（イメージ写真：PIXTA、画像：JR九州）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）