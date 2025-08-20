©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「乾物大活躍！」をテーマに、便利で栄養豊富な乾物を使ったメニューを日本料理のプロの先生に教わります。

今日のお悩みは「夕飯前に乾物使おう！…と思うんですけど、戻し時間に気づいて、そっと棚に戻す日々です。全然減らずに困ってます！」というもの

そこで、ストックの乾物をどんどん活用する３品「いかと切り干し大根の炒め煮」「干ししいたけと春雨の煮込み」「高野豆腐と肉団子の煮もの」を提案。

「落ち着くメニューですね」とDAIGOもほっこりした和のおかず「高野豆腐と肉団子の煮もの」を調理する。

DAIGO「う～ん、おいしい！高野豆腐からジュワーッと出てくる煮汁が最高ですね。肉団子もすごくおいしい！白いご飯にバッチリ合うから、いいおかずになりそう！」

