¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ý»Î¤«¤é¤Î¶â¸À¡ÛËã¿ý¥×¥í³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤ÏÎòÂåºÇÇ¯Ä¹£Í¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÁÏÀ®´ü¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎËã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ£³´üÀ¸¡¦ÂôºêÀ¿¡Ê£·£°¡Ë¤ò¿¼·¡¤ê¡££²£¹ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢Âè£±£³´ü½½ÃÊ°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ëã¿ýºÇ¶¯Àï£²£°£±£³¤äÂè£±£´²ó¥â¥ó¥ÉÌ¾¿ÍÀï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£³¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âôºê¤¬¾åµþ¤·¤¿£±£¹£·£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï¡¢°¤º´ÅÄÅ¯Ìé¤Î¾®Àâ¡ÖËã¿ýÊüÏ²µ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¶õÁ°¤ÎËã¿ý¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃë´Ö¤ÏÇÛÁ÷¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÏÅìµþÍý²ÊÂç³ØÌë´ÖÉô¤ËÄÌ¤¦Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇËã¿ý¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤Ï£²£¹ºÐ¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î£³´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¤·¤¿¡£
¡Ö£²£¶ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¡¢£²¡¢£³Ç¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Êº¢¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç½éÂåË±Ñà°Ì¤ÎÅçÅÄ¾¼¤µ¤ó¤¬Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ëã¿ýÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£Æ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¾®ÅçÉðÉ×¤µ¤ó¤äÆçËãÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¿¹»³ÌÐÏÂ¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Í¥¹§¤µ¤ó¤éÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·î¥¤¥Á¤Ç¤ªÅ¹¼çºÅ¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±Ç¯´Ö¤Ç£±£±²ó·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀèÇÚ¥×¥í¤¿¤Á¤«¤é¤â´é¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÌÁ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤ÏÀ¸°Õµ¤¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ç½¤¶È¤·¤í¤ÈÅçÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢£±Ç¯´Ö¤Î½¤¶È´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£³´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃ»µ¤¤Ç¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²æËý¤¬Íø¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤òÌµÀ¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥íÆþ¤êÁ°¸å¤Î»ä¤ÏÁ´¶É¥¢¥¬¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊËã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Á¡¼Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ã¤³¶¥Áè¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂôºê¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÐÍÕ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¿ÍÀï¤ÎÍ½Áª²ñ¾ì¤Ë°ÂÆ£Ëþ¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤ÎÆ±Âî¼Ô¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ìÈ¯¤Ç¥¢¥¿¥êÇ×¤¬½Ð¤Æ¤âÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¬¤ì¤Ð¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥È¥¤¥È¥¤¡¦»°°Å¹ï¤ÇÄ·Ëþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô½ä¸å¡¢Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²»¤â¤Ê¤¯¥¹¥Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ë¥Ä¥â¤Ã¤Æ£¸£°£°£°¡¢£±Ëü£¶£°£°£°¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»Í°Å¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿Í¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ®µ·¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Ëã¿ý¤ò°ìÅÙ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¬¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎËã¿ý¤Ë¤ÏÁ´Á³¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤òÅð¤ó¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¿´Äì»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡°ÊÍè¡¢Âôºê¤Ï¡ÈÆÈ¼«¤ÎÎý½¬Ë¡¡É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¬¥ê²ó¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î·è¾¡¤âÁ´Éô¸«¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¤¤¤í¤ó¤ÊËã¿ý¤Î¤¤¤¤µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎËã¿ý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡á¤½¤Î¿Í¤Î°Õ»Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡Ö¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤éÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÎý½¬ÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤ÊËÞ¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÎý½¬Ë¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é£´£°Ç¯´Ö¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¼«¿È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î·¿¤ò¼«Ê¬¤ÎËã¿ý¤È¤è¤¯¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²õ¤·¤Æ¡¢È¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤»þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÈ¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÇ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·Á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤º²õ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÂôºê¤ÎËã¿ý¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎËã¿ý¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡¡¢¨¼¡½µ¤ËÂ³¤¯
¡¡¡ù¤µ¤ï¤¶¤¡¦¤Þ¤³¤È¡¡£±£¹£µ£µÇ¯£±·î£±£³Æü¡¢·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££Â·¿¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡£¼ç¤Ê³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂè£²´ü¿·¿Í²¦¡¢Âè£±£³´ü½½ÃÊ°Ì¡¢Âè£±£¶¡¢£²£·´üËã¿ý¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢Ëã¿ýºÇ¶¯Àï£²£°£±£³¡¢Ëã¿ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£±£·¡¢£²£°£±£¹¡¢Âè£±£´²ó¥â¥ó¥ÉÌ¾¿ÍÀïÍ¥¾¡¡¢Âè£±£¶²ó¥â¥ó¥É²¦ºÂÍ¥¾¡Â¾¡££Í¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë£²£°£±£¹¡½£²£°¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£³Ç¯´Ö½êÂ°¡£°ÛÌ¾¤Ï¡Ö¥Þ¥à¥·¤ÎÂôºê¡×¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÂôºêÀ¿¤Î¶¯¤¹¤®¤ëËã¿ý·Ð¸³ÏÀ¡×¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡Ë¡£ÌòËþ¤ÏÁ´¼ïÎàÀ©ÇÆºÑ¤ß¡£