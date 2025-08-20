クラブは最大限の慰留に努めたが…アルビ矢村健がJ２藤枝に完全移籍「理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます」

クラブは最大限の慰留に努めたが…アルビ矢村健がJ２藤枝に完全移籍「理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます」