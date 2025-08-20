クラブは最大限の慰留に努めたが…アルビ矢村健がJ２藤枝に完全移籍「理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます」
J１のアルビレックス新潟は８月20日、矢村健がJ２の藤枝MYFCに完全移籍することを発表した。
「J１残留に向けて、力になりたい気持ちはすごくありました」
28歳FWはクラブの公式サイトを通じて思いを伝える。
「なんとしてもアルビでという想いで、今季は期限付き移籍から復帰しましたが、なかなかチャンスを掴みきれず、力になりきれなかったことをとても悔しく思います」
過去２シーズンはレンタル先の藤枝でプレー。３年ぶりに新潟に戻ってきた今季は、ここまで23試合に出場し４得点を記録した。
「大学在籍時から特別指定としてチームに加わり、期限付き移籍していた時期も含めて約６年半、経験豊富な選手をはじめ、コーチングスタッフやクラブに関わる多くの方々から、たくさん可愛がってもらえたことに感謝しています。皆さんのおかげで、いろいろなことを学び、また成長することができました。ありがとうございました。
アルビレックス新潟の選手としてビッグスワンに初めて立ったとき、ゴールを決めたとき、そして、勝ったときの歓声と高揚感は一生忘れることはありません。何よりも、苦しいときも熱い声援を送り続けてくれるサポーターの皆さんは、新潟にとっての誇りだと思っています」
自身にとって大切なクラブを離れる。矢村は「アルビレックス新潟でプロキャリアをスタートできたことを幸せに思います。理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます。本当にありがとうございました」と感謝した。
また同リリースでは、中野幸夫代表取締役社長も以下のとおり、コメントした。
「このたびの第２登録期間（ウインドー）におきまして、当クラブでは７選手を獲得し、今シーズン当初から新潟のために戦ってくれている選手たちとともに、J１リーグへの残留を勝ち取ることを目標に据えております。
もちろん、矢村選手もそのメンバーの一人として考えており、当クラブとして最大限の慰留に努めましたが、選手の強い意志を尊重し、移籍を受け入れました。
現在、当クラブとして最低限の目標に掲げております、J１リーグへの残留に向けて、どの選手も全力を注ぐ決意を示しており、大変心強く感じています。登録期間は終了となりますが、当クラブは引き続き新潟のために戦う選手、監督・スタッフのサポートを継続してまいります。
サポーターの皆様には、目標に向かって勇ましく歩んでいるトップチームに、これまで以上の温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
「J１残留に向けて、力になりたい気持ちはすごくありました」
28歳FWはクラブの公式サイトを通じて思いを伝える。
「なんとしてもアルビでという想いで、今季は期限付き移籍から復帰しましたが、なかなかチャンスを掴みきれず、力になりきれなかったことをとても悔しく思います」
過去２シーズンはレンタル先の藤枝でプレー。３年ぶりに新潟に戻ってきた今季は、ここまで23試合に出場し４得点を記録した。
アルビレックス新潟の選手としてビッグスワンに初めて立ったとき、ゴールを決めたとき、そして、勝ったときの歓声と高揚感は一生忘れることはありません。何よりも、苦しいときも熱い声援を送り続けてくれるサポーターの皆さんは、新潟にとっての誇りだと思っています」
自身にとって大切なクラブを離れる。矢村は「アルビレックス新潟でプロキャリアをスタートできたことを幸せに思います。理想的なお別れではありませんが、全力で闘ってきます。本当にありがとうございました」と感謝した。
また同リリースでは、中野幸夫代表取締役社長も以下のとおり、コメントした。
「このたびの第２登録期間（ウインドー）におきまして、当クラブでは７選手を獲得し、今シーズン当初から新潟のために戦ってくれている選手たちとともに、J１リーグへの残留を勝ち取ることを目標に据えております。
もちろん、矢村選手もそのメンバーの一人として考えており、当クラブとして最大限の慰留に努めましたが、選手の強い意志を尊重し、移籍を受け入れました。
現在、当クラブとして最低限の目標に掲げております、J１リーグへの残留に向けて、どの選手も全力を注ぐ決意を示しており、大変心強く感じています。登録期間は終了となりますが、当クラブは引き続き新潟のために戦う選手、監督・スタッフのサポートを継続してまいります。
サポーターの皆様には、目標に向かって勇ましく歩んでいるトップチームに、これまで以上の温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”