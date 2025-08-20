timelesz 松島聡が、兵庫県南あわじ市とアートコラボレーションを行う。

兵庫県南あわじ市は、人口約4万人で、淡路島の南端に位置し、世界遺産登録が期待される“鳴門海峡の渦潮”を臨む、豊かな産品に恵まれた風光明媚な地域。淡路島と四国を結ぶ神戸淡路鳴門自動車道の大鳴門橋（おおなるときょう）は今年で竣工40周年を迎える。さらに、2027年度の完成に向け、橋の下部に自転車道と歩道の建設が兵庫県と徳島県により進められている。この大鳴門橋自転車道が開通すると、瀬戸内海を1周する全長500kmのサイクリングルートが誕生する予定だ。

現在南あわじ市では、鳴門海峡の渦潮に一番近い観光施設である『道の駅うずしお』のリニューアル整備を進めており、今年10月下旬の開業を予定。リニューアルにあたり同市は昨年秋、施設のエントランスへの全幅6mの大型デジタルサイネージの設置と、上映する映像コンテンツの企画募集を公示した。

多くの企業が参加したこの企画コンペを勝ち抜き、事業を受託することとなった企業と同市が、松島の現代アートの取組みに強く関心を持ち、デジタルサイネージに上映するアート作品の制作をオファー。この提案を松島が快諾し、今回のアートコラボが実現した。

デジタルサイネージ『うずしおビジョン』では施設を訪れる観光客に、四季折々、訪れた季節のグルメや景色、アクティビティを捉えた映像コンテンツの上映が予定されている。くわえてこのアートコラボの実現により、松島が“鳴門海峡の渦潮”にインスピレーションを受けて制作した『うずしおビジョン』のシグニチャーキャラクターが画面上に登場。地域の魅力を紹介し、国内外にアピールをしていくこととなる。シグニチャーキャラクターは松島により『淡路うず助』と命名され、この度その原画が公開された。

このアート作品の制作にあたって松島は、実際に地域を訪問して渦潮観察の観潮船に乗船し、鳴門海峡の渦潮の迫力を間近に体感。当日は海峡一帯にガスがかかっており神秘的な体験となったという。松島は「その力強さには、怖ささえも感じましたが、同時に自然の生命力を感じ、不思議な感動が残りました。」と語り、「自然と共に生き、海や地球環境を守る大切さを、子どもから大人まで幅広い世代に届けていきます。海のことや自然のことを一緒に学んで、守っていきたい。」との思いを込めて『淡路うず助』をデザインしたという。

今後『淡路うず助』の原画は市に寄贈され、市からの様々な情報発信の場面で活躍することになる予定。なお、映像の公開時期や映像コンテンツの内容については、今後の続報にて明かされる。

・松島聡 “鳴門海峡の渦潮”のインスピレーション

生まれて初めて見た渦潮は、壮大なエネルギーと激しい水の音の迫力がすごく圧巻でした。

自然が生み出す“力”の凄まじさに圧倒されると同時に、その姿にはどこか神秘的で幻想的な美しさもあり、まるで芸術作品を見ているような感覚になりました。

その力強さには、怖ささえも感じましたが、同時に自然の生命力を感じ、不思議な感動が残りました。

また、世界中から訪れた観光客たちがそれぞれ歓声をあげたり、写真を撮ったりと、思い思いに渦潮を楽しんでいて、改めてこの自然現象が多くの人に愛され、親しまれていることを実感しました。

僕も、心の中に大きなエネルギーをもらったような気がしています。

松島聡So Matsushima

・“淡路うず助”コンセプト

「鳴門海峡の渦潮」にインスピレーションを受けて誕生した“淡路うず助”は、渦潮のような”自然の力強さ“と穏やかな潮のように”優しい人懐っこさ”を兼ね備えた癒し系の存在です。

“淡路うず助”は、自然と共に生き、海や地球環境を守る大切さを、子どもから大人まで幅広い世代に届けていきます。海のことや自然のことを一緒に学んで、守っていきたい。

そんな願いを込めて、“淡路うず助”と共に、“うずうず”するような冒険へ出かけてみませんか？

“淡路うず助”は、ただ可愛いだけではなく、“感情の動き”や”不思議な力”を備えた存在です。

（文＝リアルサウンド編集部）