プラレール、『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』とコラボ 蒸気機関車131号＆タイムマシンが登場
タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」を10月18日から発売する。1985年にマーティーとドクが未来へ戻るために蒸気機関車でタイムマシンを押す名シーンを再現できるセットで、映画公開40周年を記念した特別アイテムとなる。
【画像】細部までこだわり満載！『BTTF』コラボのプラレールとは？
本商品には「蒸気機関車131号」や「タイムマシン（トミカ）」に加え、マーティー、ドク、クララのプラキッズ3体、ホバーボード、特別仕様の車止めなどが同梱される。蒸気機関車は、映画撮影に使用された実在の車両「Sierra No.3」を参考に設計され、煙突パーツやカラーリングなど細部までこだわった造形が特徴だ。タイムマシンはプラレールのレール上を走行できる特別仕様で、鉄道玩具と車玩具「トミカ」の魅力を融合させた内容になっている。
また、洋服や髪型、顔のデザインを忠実に再現したプラキッズを車両の側面や炭水車上部に取り付けることで、映画のクライマックスシーンを再現可能。飾って楽しむだけでなく、実際に走らせて遊べる仕様となっている。販売は全国の玩具専門店や百貨店、タカラトミー公式通販サイト「タカラトミーモール」などで行われ、価格は7700円（税込）。
さらに同社は同月25日に、映画公開40周年を記念した「トミカプレミアムunlimited BACK TO THE FUTURE 40th Anniversary Collection」も発売予定。シリーズ3作に登場するタイムマシン3台を収録したセットで、それぞれの作品のロゴが入った台座が付属する。価格は4620円（税込）。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』はロバート・ゼメキス監督とスティーヴン・スピルバーグが生み出した人気三部作で、2025年に公開40周年を迎える。映画の象徴的なシーンを再現できるプラレールは、子どもから大人まで幅広いファンにとって注目のアイテムとなりそうだ。
